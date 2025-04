Chefferie et tradition : Le Naaba Sigri Rim-Biiga fait sa première apparition publique à Konkistenga

publicite

Le chapeau du chef ne flotte plus dans l’air à Konkistenga. Après son intronisation le 21 décembre 2024, le Naaba Sigri Rim-Biiga a effectué sa première sortie publique officielle le samedi 5 avril 2025, marquant ainsi son premier bain de foule en tant que souverain. Cet événement, riche en symboles et en traditions, a rassemblé une foule nombreuse venue acclamer le 20e chef du canton de Konkistenga, situé dans la province du Boulkiemdé, région du Centre-Ouest du Burkina Faso.

Dans une atmosphère à la fois festive et empreinte de solennité, le nouveau Naaba de Konkistenga a fait son apparition tant attendue devant son peuple. Revêtu d’un somptueux ensemble en Faso Dan Fani, finement brodé et coiffé de son chapeau de chef, le Naaba Sigri Rim-Biiga, à la stature imposante, a officiellement pris contact avec sa population.

Sa présence a captivé l’attention de tous, symbolisant le début d’une nouvelle ère pour le canton de Konkistenga. Les notables, les chefs coutumiers et une foule nombreuse, tous se sont rassemblés pour rendre hommage à leur nouveau souverain, témoignant de l’attachement profond de la communauté à ses traditions.

Cette première sortie publique, riche en symboles et en émotions, a permis au Naaba Sigri Rim-biiga de se connecter avec son peuple, d’écouter ses préoccupations et de partager sa vision pour l’avenir du canton. « Nous avons pour priorité le développement local, la cohésion sociale, la solidarité entre les fils et les filles du canton », a-t-il mentionné d’entame.

Le règne du Naaba Sigri Rim-biiga intervient dans un contexte où le Burkina Faso fait face à des défis sécuritaires et socio-économiques importants. Il a donc rassuré que son rôle sera crucial pour maintenir la cohésion sociale, promouvoir la paix et le développement dans son canton.

« Nous allons aussi accompagner les forces de défense et de sécurité dans l’accomplissement de la mission de sécurisation du territoire », a promis le Naaba Sigri Rim-biiga de Konkistenga.

Son discours, empreint de sagesse et de bienveillance, a suscité l’espoir et l’enthousiasme, renforçant le lien entre le souverain et ses sujets. Déjà, son installation est une bouffée d’oxygène pour les fils et filles de Konkistenga.

« Nous sommes heureux d’autant plus que sa majesté a le sens d’écoute, c’est quelqu’un qui est très ouvert, qui est très engagé dans le développement du canton. Nous sommes encore plus heureux, parce que nous pensons qu’il va apporter une vision très grande et très globale au développement de Konkistenga », a lancé, l’artiste Alif Naaba, prince de Konkistenga.

En somme, le canton de Konkistenga composé des communes rurales de Soaw, Pella et Imasgho, fait partie des principautés dirigées par un Rim-Biiga et qui jouissent du privilège coutumier, au regard de l’organisation autonome dans la dévolution du pouvoir. Les chefs des villages qui composent le canton ont fait allégeance au nouveau Rim-Biiga.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

