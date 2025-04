Tougan au rythme de la culture San : La 2e édition de FESTICUS tient ses promesses

publicite

Du 3 au 5 avril 2025, la ville de Tougan a connu une vibration culturelle avec la tenue de la deuxième édition du Festival Fier de la Culture San (FESTICUS). Malgré le contexte sécuritaire, l’événement a connu un franc succès, témoignage de la résilience et de l’attachement profond de la communauté San à son riche patrimoine. Pendant trois jours, une atmosphère d’enthousiasme et d’effervescence a empli les rues et les lieux de festivités, rassemblant habitants locaux, festivaliers venus d’horizons divers et acteurs culturels passionnés.

La suite après cette publicité

La cérémonie d’ouverture a donné le ton d’une édition pleine d’énergie, avec une course cycliste féminine inaugurale, suivie d’une parade spectaculaire et colorée.

Masques imposants, flûtistes aux mélodies envoûtantes et danseurs aux mouvements gracieux ont immédiatement captivé un public conquis. Cette entrée en matière immersive a plongé les participants au cœur de l’identité San, révélant sa diversité et son esthétisme unique.

Le programme de cette deuxième édition s’est distingué par sa richesse et sa variété, offrant une immersion profonde dans les multiples facettes de la culture San. Les festivaliers ont eu le privilège d’admirer les performances saisissantes de troupes de danse traditionnelles venues des localités du Nayala et du Sourou.

Chaque groupe a apporté sa propre interprétation des rythmes et des mouvements ancestraux, illustrant la vitalité et la diversité des expressions culturelles au sein du pays San.

La lutte traditionnelle, l’une des plus grandes attractions a connu une mobilisation importante les 72 heures de festivités. Une importance particulière a été accordée à la transmission du savoir et des traditions aux jeunes générations.

Un atelier d’initiation à la flûte, instrument emblématique de la musique San, a rencontré un vif succès auprès de jeunes talents désireux de maîtriser cet art délicat. La participation remarquée de TAO Le Flûtiste du Sahel, artiste de renom, a apporté une valeur ajoutée à cet atelier, une source d’inspiration pour l’avenir de la musique San.

Au-delà des spectacles et des ateliers pratiques, FESTICUS a également créé des espaces de découverte des traditions et des pratiques quotidiennes. Les chants à la meule, interprétés avec passion et authenticité par les femmes, ont rappelé l’importance des gestes ancestraux dans le maintien du tissu social et de la vie communautaire.

Parallèlement, des démonstrations de filage de coton ont permis de mettre en lumière les techniques artisanales traditionnelles, soulignant le savoir-faire et l’ingéniosité séculaire du peuple San.

Un volet intellectuel est venu enrichir le festival avec une conférence publique abordant des thèmes fondamentaux de la culture San, tels que le mariage traditionnel, la signification profonde des patronymes et le rôle symbolique de nombreux éléments au sein de cette société.

Ces moments d’échange et de réflexion ont favorisé une compréhension plus approfondie des fondements de l’identité San et de ses dynamiques face aux défis du monde contemporain.

Jonathan Boro, le promoteur de FESTICUS, n’a pas caché sa grande satisfaction face au déroulement et au succès retentissant de cette deuxième édition.

Il a insisté sur la signification profonde de maintenir cet événement malgré un contexte sécuritaire préoccupant, le considérant comme un véritable acte de résistance culturelle et un levier essentiel pour raviver la fierté et renforcer la cohésion au sein de la communauté San.

« Et ensuite, faire de ce festival une occasion de convergence des fils et filles du paysan. Voilà, que ce soit une occasion, même si c’est annuel ou, comment je dirais, qu’on puisse se retrouver chez nous, se ressourcer, vivre ensemble, partager notre culture, comme on le voit dans d’autres localités, parce que ce n’est pas le cas pour l’instant », a déclaré avec conviction Jonathan Boro, exprimant son ambition de faire du FESTICUS une plateforme annuelle incontournable de retrouvailles, de ressourcement et de partage culturel pour tous les enfants du pays San, tout en assurant la pérennité des traditions à travers leur transmission aux jeunes générations.

Les autorités administratives et coutumières, ainsi que les nombreux festivaliers présents, ont unanimement salué l’initiative et le succès de cette deuxième édition.

Le Festival Fier de la Culture San à Tougan a non seulement tenu ses promesses en offrant une vitrine éclatante de la richesse et de la diversité du patrimoine San.

Akim KY

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite