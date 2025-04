Les Petits Pionniers et leur album « Rêves d’Enfants », une histoire de frères et de passion

Longtemps perçue comme un domaine réservé aux adultes, la musique s’ouvre désormais aux plus jeunes talents. Au Burkina Faso, l’engouement des enfants pour cet art ne cesse de croître, témoignant d’un changement de mentalités. Si le succès de Madson Junior, couronné meilleur artiste espoir d’Afrique aux KORA Awards 2004 a marqué un tournant, la scène musicale burkinabè a longtemps privilégié les artistes adultes. Aujourd’hui, les Petits Pionniers entendent bien faire entendre leur voix. Avec plusieurs singles et un album à leur actif, ce groupe d’enfants trace sa propre voie dans l’univers musical burkinabè. Cet article vous invite à découvrir leur parcours et leurs ambitions.

Messi, 10 ans, et Stéphane, 13 ans, forment le duo prometteur « Les Petits Pionniers ». Ces deux frères Ouédraogo ont la musique dans le sang, héritant de la passion de leur père, lui-même rappeur. Dès leur plus jeune âge, ils ont démontré une aisance remarquable avec le micro, se produisant avec une dextérité qui impressionne. Depuis quelques années, ils évoluent avec assurance dans l’industrie musicale burkinabè, se produisant en tant qu’invités vedettes lors de nombreux concerts.

Leur style unique, mêlant élégance vestimentaire (complets, écharpes, bérets) et un flow qui séduit les mélomanes, permet aux deux frères de graver peu à peu leur nom dans l’arène musicale burkinabè. De single en single, de scène en scène, Messi et Stéphane comme pour démontrer leur force de frappe ont lancé leur premier album le 7 septembre 2024.

« Rêves d’Enfants », le nouvel album des Petits Pionniers, témoigne de leur évolution artistique et de leur engagement musical. Cet opus, véritable ode à la jeunesse et à la créativité, explore à travers huit titres captivants des thèmes variés tels que l’espoir, les rêves d’enfance, l’hommage à la femme et le pouvoir de la musicothérapie. Un mélange harmonieux de rythmes entraînants et de paroles poignantes, conçu pour toucher et inspirer un public de tous âges.

Cette œuvre des frères Ouédraogo est riche de collaborations de haute volée, notamment celle avec le Ragbiiga Reman sur le titre « Lundi matin ». Avec leur premier album, les Petits Pionniers posent les bases d’une carrière prometteuse, où émotions et impact se conjuguent. Leur talent naturel est guidé par une vision claire et déterminée.

Pourtant, avant de donner vie à leur passion commune, Messi et Stéphane ont dû braver les conditions parentales. « Au début, mon père s’opposait à ce que je me lance dans le rap. Il me voyait plutôt footballeur. Mais ma passion pour la musique a été plus forte.

Je lui ai expliqué que le ballon rond, ce n’était pas pour moi. Il a fini par accepter, à condition que je sois assidu à l’école. J’ai tenu parole, et mes résultats sont là pour le prouver », confie Stéphane.

Conscients de l’importance de l’école, les Petits Pionniers arrivent tant bien que mal à faire une bonne alliance entre les stylos et le micro. « Nous avons trouvé l’équilibre parfait entre la musique et nos études. L’école passe avant tout, et nous consacrons le reste de notre temps à notre passion. Cette organisation nous permet d’exceller dans les deux domaines », foi de Messi Ouédraogo.

Toutefois, les petits pionniers ont le soutien absolu de leur géniteur, lui aussi un passionné de la musique. Tel un bouclier il se met au-devant pour assurer un bon cheminement à ses enfants. « Pour moi, il n’est pas question de forcer les enfants, il faut laisser chacun choisir sa voie et on les accompagne », note Adama Ouédraogo, père des petits pionniers.

Déterminés à conquérir le monde avec leur musique, les frères Ouédraogo nourrissent un rêve grandiose, faire un jour le plein du stade municipal de Ouagadougou.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

