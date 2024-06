KPG ou « Saan-Naaba Kuilig Bounda » : Marteau en mains, bonnet sur la tête, culture dans l’âme !

publicite

0 Partages Partager Twitter

Fraîchement intronisé chef forgeron ou le Saan-Naaba de Saaba, dans la commune rurale de Arbollé, l’artiste conteur, Kientega Pingdewindé Gérard, dit KPG a organisé dans son palais, son « Napoussom » ou « la salutation du chef », le samedi 22 juin 2024. Connaissances, amis et population locale sont venus faire allégeances au nouveau chef.

La suite après cette publicité

Des centaines de visiteurs au palais de « Saan-Naaba Kuilig Bounda », chef forgeron de Arbollé le samedi 22 juin 2024. Autorités coutumières et traditionnelles, Hommes de culture, amis et populations locales ont répondu présents au « Napoussoum » ou la salutation du chef conformément à la tradition.

Intronisé le samedi 25 mai 2024, le nouveau chef se devait d’honorer la tradition du « Napoussom » après sa consécration. C’est une cérémonie pleine de sens. « Le retour du chef, ça veut dire que si une fois le chef est intronisé, il se retire avant de revenir 7 jours après pour recevoir les salutations de la famille.

La famille, ses amis, et biens d’autres personnes viennent le saluer pour que tout le monde sache que dans le village, il y a un chef. Et à partir d’aujourd’hui, nous pouvons dire que Saaba a un chef des forgerons », a introduit le nouveau chef.

Alors l’homme de culture et de tradition, nouveau chef forgeron voit ainsi ses responsabilités augmenter mais entend y satisfaire au grand bonheur de la population de Arbollé. « Le chef des forgerons, c’est l’homme de pardon et son rôle est de travailler pour qu’il y ait de l’entente dans la famille.

Que la famille s’entende bien, être solidaire, dans l’harmonie et le vivre ensemble. Vous savez que s’il y a un problème entre deux personnes ou deux familles ou encore deux villages distincts, on fait appel au forgeron pour qu’il vienne demander le pardon et l’harmonie revient encore », fait-il savoir.

KPG désormais « Saan-Naaba Kuilig Bounda », le conte, la forge et le bâton de commandement s’harmonisent. Odile Sankara, comédienne, directrice des Récréâtrales, est venue témoigner son amitié à l’homme de culture et de la tradition qui doit être un modèle inspirant pour les autres artistes.

« C’est la culture qui gagne. KPG est un grand artiste qui a pris dès le départ dans son concept la question culturelle, les valeurs culturelles, la tradition, c’est-à-dire la question de la forge. Je trouve que le consacrer aujourd’hui chef, c’est consacrer aussi le travail qu’il a fait. Ça veut dire que tous les artistes doivent s’approprier les éléments de notre culture, les valeurs de nos traditions pour la création », a-t-elle fait entendre.

Des autorités coutumières étaient présentes pour témoigner leur amitié et leur soutien au « Saan-Naaba Kuilig Bounda ». Le Naaba Kango, chef coutumier de Zagtouli, est venu assister le chef fraîchement intronisé. « C’est un ambassadeur de la culture. A cette occasion, nous venons l’assister pour cette nouvelle mission. C’est un forgeron confirmé à qui on a confié la responsabilité, nous prions que les ancêtres puissent l’accompagner dans sa nouvelle mission », soutient-il.

Le ministère en charge de la culture a marqué sa solidarité et sa reconnaissance à l’homme de culture investi. Car, « KPG est un homme de culture, ambassadeur du mois du patrimoine culturel. Avoir ce bonnet en plus, je pense que c’est un bonus qui va contribuer à pousser la culture vers un lendemain meilleur », foi de Sada Sanfo, agent au ministère en charge de la Culture représentant, le ministre d’Etat Jean Emmanuel Ouédraogo.

Aussi, c’est une population locale de Arbollé mobilisée autour du nouveau chef dans une grande ambiance au palais du « Saan-Naaba Kuilig Bounda ».

Akim KY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite