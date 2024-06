Insertion professionnelle des étudiants en communication : Le collectif des jeunes communicants du Burkina voit le jour

publicite

Le collectif des jeunes communicants du Burkina a tenu sa première assemblée générale (AG) constitutive, ce samedi 22 juin 2024, à Ouagadougou. Au cours de cette AG, les membres du collectif ont adopté le statut et le règlement intérieur, et ont aussi procédé au vote des membres du bureau.

Le collectif des jeunes communicants du Burkina Faso s’est donné pour mission d’œuvrer pour l’insertion professionnelle des étudiants en communication. Pour atteindre cette mission, le collectif compte nouer des partenariats avec des entreprises et des organisations non gouvernementales.

Également, le collectif envisage organiser des formations périodiquement au profit de ses membres afin de les rendre plus compétitifs pour le marché de l’emploi. Selon Gustave Konaté, président de ce collectif, leur association veut s’ériger comme un pôle qui offre des compétences dans le domaine de la communication au Burkina.

Sur les motivations qui ont conduit à la mise en place du collectif, Gustave Konaté a laissé entendre qu’il a fait le constat que souvent les étudiants qui finissent leurs études en communication se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas réellement quoi faire après leurs études pour s’insérer dans le monde professionnel.

«J’ai initié en mai 2023, une conférence sur l’orientation professionnelle des étudiants en communication. C’est à la suite de cette conférence que j’ai mis en place le collectif, question de discuter sur comment évoluer ensemble, comment grandir ensemble, comment se former ensemble et comment apprendre ensemble. C’est cette idée que nous avons décidé de formaliser en association », a-t-il expliqué.

Le bureau du collectif des jeunes communicants du Burkina Faso est composé d’un président qui jouit d’un mandat de trois ans renouvelables une fois, une secrétaire exécutive et une trésorière entre autres. Le collectif compte plus de 200 membres et toute personne qui s’intéresse à la communication peut y adhérer.

