Soutien à la transition : Le mouvement « Sanya Force » prône le développement endogène par la promotion des talents locaux 

Les militants du mouvement Sanya Force ont réaffirmé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement dans leurs actions ce samedi 22 juin 2024 à Ouagadougou. Ils se réjouissent des conclusions des assises nationales du 25 mai 2024.

Pour ce mouvement, les conclusions des assises nationales ont permis aux forces vives de la nation d’accorder cinq (05) ans à la transition. Ce qui va permettre au président Capitaine Ibrahim Traoré et son gouvernement de conduire le Burkina Faso vers une prospérité pour le bonheur du peuple burkinabè.

« Nous assimilons ce quinquennat à un match de football de 90 minutes. Et tout bon match doit avoir un bon capitaine comme le nôtre, son excellence le capitaine Ibrahim Traoré… Maintenant que le peuple est rassuré qu’il n’y aura pas de pénalty de complaisance, nous pourrons dérouler correctement notre match », a déclaré Daouda David Drabo, président de mouvement Sanya Force.

Pour les membres du mouvement, le Burkina Faso regorge des jeunes talentueux qui, leur valorisation permettra de faire bouger des lignes en matière de développement endogène. « Un match de football fait appel toujours aux joueurs les plus méritants. Le Burkina Faso regorge des jeunes talentueux qu’il faut valoriser pour une souveraineté totale. Donc, Il faut dénicher ces talents pour propulser le développement endogène comme le veut la transition », a poursuivi Daouda David Drabo.

Et pour dénicher les talents, le mouvement plaide pour la création des cellules d’identification des talents sur tout le territoire dans les domaines d’activités et les départements ministériels, et dans les représentations diplomatiques du Burkina Faso à l’étranger.

Le Mouvement Sanya Force est un mouvement de la société civile créée en 2024 pour soutenir les actions du gouvernement de la transition et fait du développement endogène son cheval de bataille, gage d’une souveraineté totale.

Amidou OUEDRAOGO (Stagiaire)

Pour Burkina 24

