Promotion du vivre ensemble à travers le sport : Une course cycliste féminine pour la 1ère édition de « Sankara sport des arrondissements »

L’association Afrique en Symbiose a tenu la première édition de son initiative « Sankara sport des arrondissements », ce samedi 22 juin 2024, sur le site du Mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Il s’est agi d’une idée de promotion du vivre ensemble à travers le sport et des communions. En ce premier cap, l’accent a été mis sur la promotion du genre à travers une course cycliste féminine.

«Le sport, facteur de cohésion et de promotion du vivre ensemble», c’est avec cette citation de la présidente de l’association Afrique en Symbiose, Nongabamba Aïdatou Zi que s’est justifiée la tenue de la première édition de « Sankara sport des arrondissements». Une initiative qui a allié sport, promotion du genre, activités sociales pour rappeler la nécessité du vivre-ensemble.

Pour ce premier rendez-vous, « la résilience populaire à base de sport communautaire» a été le thème retenu. Une façon pour l’association de rappeler la plus value du sport dans la quête de ce vivre ensemble. Et cela par la promotion de la participation citoyenne de la femme dans le processus de la reconquête du territoire national.

« Une course cycliste et bien d’autres activités en ce Sankara sport des arrondissements 2024, pour promouvoir la paix au Burkina Faso mais aussi promouvoir le cyclisme féminin. Surtout, encourager les femmes dans l’entrepreneuriat féminin. Comme c’est le tout début et tout début a des difficultés. Donc nous avons pris comme activités une course cycliste, des séances aérobic et bien d’autres », a déclaré la présidente de l’association.

Les autorités coutumières ont répondu présentes à cette journée au mémorial Thomas Sankara pour, ont-ils répété, «saluer le geste à sa juste valeur».

En terme de gain, la première de la course est repartie avec un chapeau de Saponé, des gadgets, le trophée héros Sankara en or, en plus de l’enveloppe. Le deuxième prix a été également composé du chapeau, et du trophée héros Sankara en argent.

Le trophée héros Sankara de bronze, en plus du chapeau est revenu à la troisième dame. Un prix spécial brigade verte a été décerné à ce premier rendez-vous qui annonce d’autres éditions, selon les responsables de l’association.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

