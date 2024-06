Sécurité routière : « Il n’y a pas de tête France-Aurevoir » (Ouédraogo Eudoxie)

publicite

L’association zéro goutte de sang sur la route a mobilisé la jeunesse de Ouagadougou autour d’une caravane de sensibilisation sur le port du casque le samedi 22 juin 2024. L’objectif de cette caravane selon les organisateurs est d’amener les usagers à se familiariser avec le port du casque.

La place de la nation de Ouagadougou a été le point de départ de cette caravane. Environ une centaine de motocyclistes munis de casques ont constitué un long cortège pour une parade dans quelques artères de la ville de Ouagadougou avec pour mot d’ordre la sensibilisation des usagers sur le port du casque.

L’association zéro goutte de sang sur la route veut à travers cette caravane encourager ceux qui portent les casques et interpeller les plus réticents à emboîter le pas selon Moumini Koudougou, président de ladite association. « L’objectif c’est de donner la confiance à ceux qui portent le casque et inciter ceux qui ne portent pas de casque à le faire parce que c’est la norme.

Nous sommes l’un des pays qui n’oblige pas le port du casque, si vous allez au Togo, au Ghana, au Benin et en Côte d’Ivoire le port du casque est obligatoire. Pourtant à Ouagadougou c’est la capitale des deux roues mais malgré ça nous ne portons pas de casque donc c’est une interpellation et nous profitons de cette activité pour lancer cet appel », a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs interpellé les autorités afin qu’ils subventionnent le prix des casques pour que les populations puissent s’en procurer. Parce que selon Moumini Koudougou, l’une des causes de la morosité du port du casque est lié au prix. « Il faut subventionner le prix des casques pour permettre aux gens de pouvoir s’en procurer à bas prix parce qu’actuellement il y a des casques à 35 000 F CFA. S’il faut dépenser 35 000 à 45 000 F CFA pour un casque c’est pas évident », a-t-il déclaré.

Ouédraogo Eudoxie, trésorière de l’association zéro goutte de sang a fait savoir qu’« il n’y a pas de tête France au revoir ». Elle a tenu à travers ces propos à encourager les usagers à porter le casque et plus particulièrement la gent féminine qui selon elle refuse le port du casque pour des raisons attrayantes à leurs physiques. « On a l’habitude de dire qu’on est belle quand on est en vie et comme on le dit aussi il n’y a pas un joli cadavre donc j’invite mes sœurs à porter le casque. Une coiffure ne peut pas vous empêcher de porter le casque, ça ne cache pas la beauté au contraire ça vous protège », a-t-elle laissé entendre.

En rappel, cette caravane de sensibilisation s’inscrit dans le cadre des activités du 4e anniversaire de l’association zéro goutte de sang sur la route qui s’est donnée pour mission la baisse du taux de blessés et de morts sur les routes du Burkina Faso.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

