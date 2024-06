Journée mondiale du Yoga au Burkina Faso : «Il est tout, sauf une religion» (le président de Haltha Yoga club)

publicite

Le club de Yoga du Burkina Faso (Haltha Yoga club de Ouagadougou) a célébré le samedi 22 juin 2023 la journée internationale du Yoga. Une façon pour le club de mettre en lumière le yoga, un sport qui met l’accent sur l’union entre le mental et le physique pour parvenir à un équilibre du corps. Il a été question de faire la promotion tant de son rôle pour la santé individuelle que son rôle social dans ce contexte burkinabè.

La date du 21 juin de chaque année est considérée comme Journée Internationale du Yoga par les Nations Unies. Plusieurs pays s’y conforment tous les ans. Le Burkina Faso grâce à l’association Haltha Yoga club de Ouagadougou l’a fait ce samedi 22 juin 2024 en différé.

10ème du genre, cette journée a été marquée par des démonstrations, des techniques du Yoga, des partages de messages sur les bienfaits de celui-ci. Le mérite des associations qui œuvrent pour la promotion de cette discipline ont également été reconnu.

« L’exécution de la position du scorpion permet de faciliter la circulation sanguine. La reine des postures en Yoga est appelée la posture royale », selon les formateurs.

Une explication qui donne sens à l’objectif de cette journée qui est selon le président de l’association, GAL Sidiki Daniel Traoré de mieux encrer cette discipline dans les habitudes des Burkinabè.

«Dans un monde de plus en plus stressant et rapide, le yoga offre des outils efficaces pour gérer le stress et l’anxiété. Le yoga est un chemin vers la connaissance de soi et l’éveil spirituel. Aujourd’hui donc, nous nous joignons à cette célébration mondiale pour reconnaître et honorer les innombrables bienfaits que le yoga apporte à l’humanité», a fait savoir le président de Haltha Yoga club de Ouagadougou.

Le Gal est allé plus en faisant savoir que le Yoga contrairement à ce que crois beaucoup de gens n’est pas une religion. «Le Yoga est bien plus qu’une série de postures physiques. Il est une philosophie de vie, un chemin vers l’harmonie entre le corps, l’esprit et l’âme. Par ses postures, ses techniques de respiration et sa méditation, il offre une voie vers la guérison et la transformation intérieure. Il est tout, sauf une réligion et beaucoup de gens en font la confusion», a-t-il insisté.

Cette journée a été célébrée en présence du ministre en charge des sports Dr Boubakar Savadogo et l’ambassadeur de l’Inde Bhaskar Bhatt . L’occasion faisant, Boubakar Savadogo a salué le dévouement de ces acteurs pour le rayonnement de cette discipline et invite à s’intéresser à ce sport. «Un sport qu’on peut pratiquer à tous moments et tout endroit», selon l’ambassadeur de l’Inde.

En rappel, au Burkina Faso la pratique du Yoga a été formalisée par le Haltha Yoga Club il y a 33 ans environ.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

