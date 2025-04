CAN U17 Maroc 2025 | Burkina Faso Vs Mali : « On n’a pas été efficace » (Oscar Barro)

Les Etalons du Burkina Faso s’arrêtent à la porte des demi-finales de la CAN U17 Maroc 2025. Les Burkinabè ont été sortis de la compétition par leurs homologues du Mali (2-0).

Ce ne serait pas cette année, le deuxième trophée des Étalons du Burkina Faso à la CAN U17. Après un bon parcours en phase de poules et en quart de finale, les Étalons n’ont pas réussi à surmonter l’obstacle malien.

Oscar Barro est réaliste : « Nous sommes tombés sur une très bonne équipe du Mali ce soir, les premiers instants nous ont causé énormément de problèmes. Mais bon, on prend un pick-up, vous voyez le premier but, le gardien essaie de claquer, ça tombe dans son but. Jusqu’à là, on n’avait pas concédé d’occasion nette pour le Mali ».

Pour Oscar Barro, l’équipe du Mali ne s’est pas montré véritablement dangereuse face aux Etalons mais a quand même réussi à concrétiser ses occasions. L’équipe a tenté de réagir en deuxième période avoir encaissé (1-0) avant la pause. « Et en deuxième mi-temps, on est montés, on a eu des opportunités, on n’a pas été efficaces », regrette Oscar Barro.

Pourtant, les Etalons visaient le trophée après la 3e place en 2023 et notamment le dernier sacre qui remonte à 2001 avec la génération de Bertrand Traoré. Pour cette fois, les Etalons n’ont pas été à la hauteur des attentes. « Nous sommes en football, il y a des jours comme ça. C’est une défaite logique quand on voit l’ensemble des matchs, on voit que le Mali mérite de gagner. Mais on a eu des opportunités où on aurait pu revenir au score, et même aggraver, avant que le Mali ne nous fasse mal sur le deuxième but », analyse Oscar Barro.

Le cas Achraf Lookmane Tapsoba

D’habitude concentrée, l’équipe des moins de 17 ans du Burkina Faso est resté méconnaissable. Il reconnait que son équipe a failli : « Mais vous voyez le but qu’on encaisse, c’est vrai, c’est toute l’équipe. Mais aujourd’hui, on a été moins concentrés que les autres fois. Mais on n’a pas permis à Achraf de jouer ».

Concernant la rencontre, Oscar Barro estime que l’entraîneur des Étalons estime que l’arbitrage n’a pas été à la hauteur, notamment face à Achraf Lookmane Tapsoba qui est passé lui aussi à côté de son match.

« À chaque fois, il y avait une petite faute sur lui. Malheureusement, je ne vais pas critiquer les arbitres, mais je dirais qu’ils sont passés à côté de leur match. Parce que toutes les balles qui venaient, il y avait la main sur Achraf pour l’empêcher de jouer. On les poussait des dos, donc voilà. Ça fait qu’on avait des difficultés de garder les ballons », conclut-il.

Les Étalons du Burkina Faso disputeront le match de classement face à l’équipe du Maroc battue par celle de la Côte d’Ivoire.

