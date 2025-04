publicite

Le conteur et musicien burkinabè, Kientega Pingdéwendé Gérard, plus connu sous son nom d’artiste KPG, a offert au public son deuxième album, « Sooré » (le chemin), lors d’une cérémonie de lancement le vendredi 4 avril 2025. Cet opus de six titres est une véritable invitation à découvrir et à célébrer la richesse de la culture Yonyonsé. KPG, avec sa voix envoûtante et son style unique, nous transporte dans un univers où se mêlent tradition et modernité.

La suite après cette publicité

KPG est un artiste burkinabè pluridisciplinaire, conteur professionnel, comédien et véritable « forgeron de la parole ». Il maîtrise l’art de bien dire, puisant son inspiration aux sources originelles de la tradition orale tout en intégrant des expressions artistiques contemporaines.

Issu de la caste des forgerons et fils d’un orateur de masques, KPG porte en lui un héritage culturel riche qu’il adapte avec brio aux réalités du monde actuel. Il ne se contente pas de perpétuer les traditions, il les réinvente, les façonne et les partage avec un public de tous âges.

Fort des années d’expériences, KPG a lancé son deuxième album « Sooré ». Riche de 6 titres savamment orchestrés, l’artiste par cet opus touche une panoplie de thématiques. « On véhicule toutes les valeurs qui peuvent permettre à un enfant d’être fier de sa propre culture, parce que c’est d’abord qui est l’essentiel », a renseigné KPG.

« Sooré » est bien plus qu’un simple album de musique ; c’est un voyage initiatique à travers les histoires et les mélodies qui ont façonné l’identité Yonyonsé. KPG, avec sa maîtrise des mots et des rythmes, nous offre une expérience musicale et culturelle inoubliable.

Inspiré de son spectacle acclamé « Buuga », KPG a révélé que cet album est le fruit d’un travail de création intense et passionné, s’étendant sur trois années. Ce projet ambitieux, loin d’être une fin en soi, constitue une étape cruciale dans un parcours artistique riche et prometteur, annonçant l’éclosion de nombreux autres projets novateurs.

« Il faut savoir que le spectacle fera l’objet d’une édition d’un livre, et après, quand le livre va sortir, on va sortir six autres tires pour ajouter aux six qui viennent d’être lancés ce qui fera un total de 12, pour faire le livre, afin de permettre à ceux qui ont la paresse de lire d’écouter, pour permettre à la population de pouvoir se reconnecter avec leur propres histoires », a confié le conteur professionnel.

L’album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Aussi en support de clé USB au prix unitaire de 5000 FCFA. Le premier échantillon de l’album a été écoulé à 100.000 FCFA par l’artiste Imilo Lechanceux, témoignant de la valeur et de l’attente suscitée par ce projet.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite