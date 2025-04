Première phase de la 2e édition des JEPPC : La Police nationale organise une opération mana mana aux abords de la RN4

publicite

Dans le cadre de la première phase des Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), la Police nationale a organisé une opération de salubrité aux abords de la route nationale N°4 , ce samedi 5 avril 2025 notamment dans la zone du commissariat de Nongr-Masson et le parc urbain de Bangr-Weogo.

La Police nationale organise une opération mana mana aux abords de la RN4 plus précisément dans la zone du commissariat de Nongr-Massom et le parc urbain Bangr-Weogo. Une opération qui s’inscrit dans le cadre des activités de la première phase de la deuxième édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Le directeur général de la Police nationale, l’inspecteur général de police, Alexandre Darga a, à l’issue des travaux indiqué que cette opération est une réponse à l’appel du chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré qui a invité les Burkinabè dans le cadre de la première phase des JEPPC de veiller à la discipline et à l’ordre.

«Veiller à la discipline et à l’ordre inclut aussi la propreté autour de soi. C’est dans ce cadre que s’inscrit cette journée de salubrité. Nous avons tenu à faire œuvre utile en venant ce matin nettoyer tout au long de cette avenue », a-t-il expliqué.

Il a ajouté qu’ils avaient initialement prévu de nettoyer leurs installations mais ils se sont rendus compte que leurs «installations sont quotidiennement bien entretenues», il fallait donc se déporter vers un autre site.

«Il fallait bien qu’on se déporte quelque part et cette avenue, vous avez vu que c’est devant un de nos services (Commissariat de Nongre-Massoum) ,et c’est une grande avenue qui est fréquentée par beaucoup de gens. Juste derrière nous, vous avez Faso Parc c’est fréquenté par les enfants, donc c’est créé un environnement sain pour ces enfants qui fréquentent ces lieux et pour les usagers de cette avenue », a-t-il appuyé.

Également, il a invité la population à emboîter les pas à la Police nationale pour assainir leur environnement. «De ne pas attendre seulement qu’on lance des journées d’engagement patriotique, ça doit s’inscrire dans notre culture quotidienne », a-t-il lancé.

Le ministre de la sécurité, le commissaire de division, Mahamadou Sana muni d’un râteau a mis la main dans la pâte pour encourager ses éléments. Il a fait savoir que son département s’est engagé «fermement» à l’effectivité de cette journée de salubrité qui se tient dans le cadre des JEPPC.

«Le personnel s’est déployé sur plusieurs sites, alors il était de mon devoir de passer sur les différents sites dont le site de la direction générale police nationale qui a choisi de venir effectuer cette journée de salubrité aux abords de la RN4 notamment au niveau de Faso Parc. C’est pour cela, je suis venu ici pour les encourager mais également pour participer à cette journée de salubrité », a-t-il dit.

Le ministre Sana a souhaité que cette initiative soit inscrite dans les habitudes de l’administration publique ainsi que dans celles de la population en général.

Willy SAGBE

Burkina 24

