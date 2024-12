75e anniversaire de la Police Nationale du Burkina Faso : Un jubilé d’albâtre célébré à travers plusieurs activités

publicite

28 décembre 1949-28 décembre 2024. La Police Nationale du Burkina Faso commémorait cette année ses 75 ans d’existence. Placé sous la présidence du Ministre de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou SANA, l’évènement a eu pour thème « La Police Nationale du Burkina Faso : 75 ans d’engagement pour la patrie ».

Le début des activités a été marqué par une action de salubrité du côté du cimetière de l’institution, sis à Tanghin-Dassouri, où les Policiers et leurs frères d’arme d’autres corps et les populations se sont mobilisés, le jeudi 26 décembre 2024, pour rendre propre le lieu qui sert et servira de dernière demeure pour leurs collègues.

Le deuxième acte de la commémoration s’est déroulé le vendredi 27 décembre 2024 avec en début de matinée, la montée des couleurs nationales à la Direction Générale de la Police Nationale (DGPN) en présence de tout le Commandement et des aumôniers militaires venus accompagner l’institution policière pour un instant de recueillement en la mémoire de leurs collègues décédés. Il a également été l’occasion pour l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale (AFFPN) de faire un don composé entre autres de riz, de couscous local, de pâtes et d’huile alimentaires, de sucre et de tomate, d’une valeur de plus de 3.000.000 FCFA au profit des unités engagées sur le terrain de la reconquête du territoire national.

Il est à noter qu’au même moment, des « Enfants-Policiers » envahissaient certains carrefours de la capitale burkinabè pour procéder à la régulation de la circulation routière et sensibiliser les usagers notamment sur le port du casque, la ceinture de sécurité et certaines règles du code de la route.

Dans la soirée, un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic ayant regroupé plusieurs corps des Forces de Défense et de Sécurité et d’autres entités, et un match de football ayant opposé Policiers et Journalistes ont été organisés pour renforcer la cohésion entre la Police Nationale et ses structures partenaires.

Le troisième et dernier acte s’est déroulé le samedi 28 décembre 2024. En effet, dans la matinée a eu lieu à l’Ecole Nationale de Police (ENP), la cérémonie de décoration du personnel du Ministère de la Sécurité et de la Police Nationale. Ce sont au total 348 Policiers, Gendarmes et Civils qui ont fait preuve d’un engagement sans faille, d’un dévouement sans limite et d’une bravoure exemplaire, qui se sont vus décerner la médaille dans les Ordres nationaux, notamment l’Ordre de l’Etalon et du mérite burkinabè, la Médaille d’Honneur de la Police et la Médaille Commémorative avec Agrafe de plusieurs pays tels que le Mali, la République Centrafricaine et la République Démocratique du Congo.

Au même moment, du côté de Koubri, l’institution policière organisait une visite à Aqua Park au profit des enfants des Policiers pour leur offrir des instants de divertissements et de loisirs.

Dans la soirée, en présence du Chef d’Etat-Major des Armées, des cadres du ministère de la Sécurité, de tout le Commandement de la Direction Générale de la Police Nationale, et sous les yeux de plusieurs policiers venus assistés à l’évènement, le Ministre de la Sécurité a dévoilé le nom du Meilleur Policier de l’année.

Pour cette année 2024, le Prix du Meilleur Policier est revenu au Sergent-Chef de Police Madou OUEDRAOGO de la 43ème promotion de l’ENP, Chef du Bataillon Tenga, après avoir décroché une moyenne de 18,55/20 parmi près d’une cinquantaine de nominés au départ. Celui-ci s’est nettement distingué à travers le travail remarquable qu’il a abattu au cours de l’année, précisément dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national dans plusieurs zones de la région du Nord. Il vient succéder au Lieutenant de Police Fidèle KIENDREBEOGO, lauréat de l’année 2023.

Source : Police Nationale

