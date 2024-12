Fêtes de fin d’année : La Police Nationale invite les populations à une coproduction de la sécurité

publicite

Les fêtes de fin d’année étant des moments privilégiés de regroupement des populations, le Commissariat central de Police de la ville de Ouagadougou a débuté une opération spéciale de sécurisation de la région du Centre depuis le 1er décembre 2024 qui va durer jusqu’au 05 janvier 2025 afin de permettre à la population de la ville de Ouagadougou de fêter sereinement et en toute quiétude.

Face à la presse le mardi 24 décembre 2024 à Ouagadougou, les responsables de la police du centre ont rappelé les mesures sécuritaires mises en place afin de permettre aux populations de passer les moments de fêtes en toute quiétude.

À l’occasion, le Commissaire Central de Police de la Ville de Ouagadougou Hamado Tassambédo a souligné que les grands enjeux sécuritaires se résument à la prévention des actes terroristes, la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux, la lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, trafic de drogue, agressions, actes de grand banditisme, cambriolage, vol à l’arracher, mais aussi à la lutte contre l’incivisme routier dans la ville de Ouagadougou.

Pour cela, les différentes unités déployées ont pour rôle la recherche du renseignement opérationnel en lien avec l’activité terroriste et le grand banditisme, la surveillance statique des installations vitales et des sites stratégiques ou sensibles, la régulation de la circulation routière, la sécurisation des lieux de cultes, le bouclage et fouille des zones criminogènes répertoriées, le renforcement de la sécurisation des points sensibles dans la ville et ses environs, la mise en alerte des unités spéciales, les contrôles d’identités et les fouilles de véhicules suspects etc.

Dès lors, il conseille aux usagers de se soumettre aux contrôles d’identité et les fouilles sécuritaires, tout en évitant de s’introduire dans les dispositifs sécuritaires notamment la nuit ou roder autour des casernes.

« L’opinion doit comprendre que la sécurité des personnes et des biens et la reconquête de l’intégrité territoriale sont les priorités actuelles et est l’affaire de tous. Elle doit respecter volontairement les mesures de sécurité édictées par les autorités compétentes.

Elle doit participer à la coproduction de sécurité. Elle doit aussi dénoncer tout cas de comportements suspects aux forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux volontaires pour la défense de la patrie (VDP) », a-t-il cité.

Pour finir le Commissaire Central de Police de la Ville de Ouagadougou, Hamado Tassambédo a invité les populations à signaler tout cas de comportements suspects et de se soumettre aux fouilles sécuritaires et contrôles d’identités des forces de sécurité intérieure dans la ville de Ouagadougou.

NB : Les numéros verts sont : 16 ; 17 ; 1010.

Akim KY

Burkina 24

