Culture : Abdoul Aziz Tiemtoré, le maitre d’œuvre de la réussite évènementielle

Derrière un bon nombre d’événements qui animent Ouagadougou, se cache un maître d’œuvre, un architecte des émotions, un rassembleur d’âmes. Nous sommes dans l’univers de Abdoul Aziz Tiemtoré, l’homme qui insuffle vie aux manifestations culturelles au Pays des Hommes intègres.

En franchissant les portes de l’agence Pro Communication le 25 novembre 2024, nous avons trouvé M. Tiemtoré au cœur de l’effervescence. Ce sont les préparatifs de la 7e édition de « Baba Villages », un festival inscrit, par l’artiste musicien Floby, dans le rang des Festivals visant à promouvoir les valeurs ancestrales.

Les coups de fil se succèdent sans interruption, témoignant de l’ampleur de la tâche. Nous sommes au quartier Patte d’Oie de Ouagadougou. Après les civilités, nous voici à l’écoute d’un artisan de la promotion culturelle. Marié et père de trois enfants, Abdoul Aziz Tiemtoré est un homme de moins de la quarantaine, responsable de l’agence Pro Communication, et remarquable promoteur culturel au Burkina Faso. Il est particulièrement connu sous le nom de Aziz la Merveille.

Mais avant de se consacrer pleinement à sa passion, Abdoul Aziz Tiemtoré a exercé un tout autre métier. En effet, il a débuté sa carrière professionnelle en tant que comptable. La passion étant plus forte, Abdoul Aziz Tiemtoré se retrouve à démissionner de son poste pour se consacrer complètement à la culture.

Avant d’arriver là, l’homme a cultivé sa passion. Son parcours ! Il raconte que son amour pour la planification des évènements était bien là avant ses études et son emploi.

« La culture est là avant la comptabilité. L’aventure commence avec l’organisation des shows au quartier, les kermesses à l’école, les sorties détentes à Bangré Weogo avec les camarades… C’est de là que la passion est née et a grandi. A un moment donné, il fallait faire le choix. Et j‘ai donc décidé de suivre la passion », détaille-t-il avec un sourire au coin des lèvres.

C’est ainsi que, convaincu de son talent, Abdoul Aziz Tiemtoré se lance corps et âme dans l’organisation d’événements. Fort du soutien indéfectible de sa famille et de ses amis, il a rapidement gravi les échelons de ce secteur, transformant sa passion en une véritable vocation.

« J’ai ma façon à moi de faire les choses lorsque je suis engagé. Et quand je veux, j’ai cette facilité-là de convaincre ceux qui sont autour de moi à me suivre dans ce que je fais. Il n’a pas été difficile en tant que tel. Pour celle que j’ai épousée, elle est venue me trouver là-dedans et elle a aussi épousé. Rares sont les femmes qui veulent voir leur mari au dehors tout le temps, mais dans l’ensemble ça va. Pour mes parents qui ne sont plus de ce monde également. J’ai commencé devant eux ».

Un tournant professionnel décisif

L’année 2016 marque un tournant décisif dans la carrière d’Aziz Tiemtoré. En s’inspirant d’une initiative locale, il organise l’événement « Au-delà du virtuel », son premier projet ambitieux qui le propulse au cœur de la scène culturelle. Cet événement, banalement, semble avoir joué un rôle de catalyseur, révélant son potentiel à fédérer et à créer des expériences uniques. Il indique que c’est en collaboration avec des amis, que ce projet a pu voir le jour.

Fort de ce premier succès, Aziz Tiemtoré multiplie les initiatives culturelles. Des concepts tels que la soirée des célibataires (en collaboration), Daishi Forever ou Ouaga Barbec deviennent des rendez-vous incontournables pour de nombreux Burkinabè.

Ces événements, qui rassemblent jusqu’à 2000 participants souvent, témoignent de sa capacité à créer des communautés et à répondre à une demande croissante pour des expériences sociales et culturelles. Il renseigne que son travail crée de l’emploi mais a aussi une part contributive importante dans l’essor économique du pays.

L’importance de l’équipe

Le succès des événements de Abdoul Aziz Tiemtoré repose sur une équipe soudée et compétente. Chacun des membres apporte sa pierre à l’édifice, contribuant ainsi à faire de chaque manifestation un moment unique et mémorable.

« C’est moi qui suis la tête visible, mais je ne suis pas celui qui fait tout. Aujourd’hui je suis pratiquement à un stade où je ne fais plus grand-chose à part apporter des idées. Je me suis construit avec une équipe. J’ai des collaborateurs avec qui je travaille sur chaque activité donnée.

J’ai une équipe de base avec laquelle je travaille au bureau ici et qui m’aide avec les montages de dossier. J’ai également des personnes sur le terrain qui atteignent la centaine. Ce qui fait que nous pouvons être sur cinq évènements dans la même semaine. Il suffit juste de faire confiance, de savoir déléguer… », confie-t-il.

Renforcement de sa stratégie de communication

Pour gagner en visibilité et fédérer un public toujours plus large, Abdoul Aziz Tiemtoré a misé sur les réseaux sociaux. Maîtrisant parfaitement ces outils de communication, il a su créer une communauté engagée autour de ses événements. Mais derrière cette image de succès, se cachent de nombreuses heures de travail et de préparation, mais aussi des nuits blanches.

« En termes d’organisation et de réussite d’évènement, je dois tout à mon travail, au sérieux que je mets dans toute activité. C’est la base. Peu importe où on me met, je suis sérieux, je réalise le travail comme si c’est pour moi-même. Je développe des idées pour parfaire l’évènement. Tout, c’est le travail. En plus de ça, il y a la notoriété que j’ai. Une fois que tu acceptes de faire un travail, fais-le comme si c’est pour toi en respectant ses engagements.

.Je me suis aussi construit à travers les réseaux sociaux. Je me suis créé une communauté sur les réseaux sociaux avec laquelle j’interagis. Ce sont ces personnes qui constituent les participants à mes activités. Utiliser les réseaux sociaux aujourd’hui est très bénéfique si on sait l’utiliser ».

La force de Aziz réside aussi dans son réseau. En effet, ce dernier s’entoure de partenaires dont il s’inspire de la vision. C’est un homme profondément attaché aux valeurs de respect, de travail et d’humilité. Ces principes guident ses actions et pour lui, tous ceux qui revêtent ces valeurs sont pour lui des modèles, peu importe l’âge.

« La plupart de ceux qui font de bonnes choses m’inspirent. Qu’ils soient plus ou moins âgés que moi. Il y a Dja Press, Alif Naaba, Papa Soufiane Coulibaly. Il y a également Billa, Yougoss Koné, August Zemba… Tous ceux qui sont autour de moi, et qui partagent des valeurs de travail, de respect, d’humilité…m’inspirent et me donnent du courage pour pouvoir avancer », fait-il savoir avec conviction.

August Zemba est aussi connu dans le monde culturel burkinabè. Il décrit Aziz comme un grand frère, un mentor, disponible pour écouter, mais surtout, aider. Son témoignage illustre parfaitement les valeurs qui animent Aziz comme l’humilité, le travail, et le désir de faire progresser les autres.

« Aziz c’est comme un frère pour moi, plus qu’un ami. Un grand frère disponible pour écouter et aider. C’est une personne très humble, travailleur qui fait toujours de son mieux pour tirer les autres vers le haut.

On a commencé à véritablement se côtoyer il y a moins de 6 ans mais je peux avouer que c’est l’une des personnes qui m’a le plus aidé dans ce milieu showbiz bien que je sois là depuis plus de 10 ans. C’est allé plus loin que le showbiz parce qu’aujourd’hui je connais sa petite famille.

Je peux dire que je suis chanceux qu’il s’ouvre à moi ainsi parce que je le connais, c’est quelqu’un qui ne s’ouvre pas aux gens aussi facilement, ce qui m’emmène à croire que la confiance et l’estime sont partagées. C’est vraiment quelqu’un que je respecte énormément pour l’humain qu’il est et pour les qualités qu’il dégage ».

Dans le parcours d’un entrepreneur, les difficultés ne manquent pas. Abdoul Aziz Tiemtoré renseigne qu’à son niveau les difficultés sont d’ordres financiers, car au fur et à mesure que les ambitions grandissent, les besoins de finances augmentent également.

Il précise que depuis le début de son parcours il n’a bénéficié d’aucun financement pour s’en sortir. Il ajoute qu’il s’est bâti seul, mais avec l’aide de personnes qui le conseillent et le guident. Pour lui, la réussite est avant tout une question de volonté et de persévérance. Il est convaincu que tant que la santé est préservée, le travail acharné finit par payer.

Pourtant, les défis auxquels fait face Abdoul Aziz Tiemtoré dépassent largement les contraintes financières. La crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso a eu un impact considérable sur le secteur culturel, réduisant considérablement le nombre d’événements et poussant de nombreux artistes à l’exil.

Malgré ce contexte difficile, Aziz demeure déterminé à maintenir une activité culturelle dynamique. Il voit dans ses événements une source d’espoir pour le peuple burkinabè, un moyen de préserver l’identité culturelle. Il salue les efforts des forces armées nationales qui contribuent à créer des espaces plus sûrs, permettant ainsi aux acteurs culturels de maintenir leurs activités.

« Quoi qu’on dise, la culture est beaucoup impactée mais tout le monde est touché par cette crise. En quelque sorte, nous sommes devenus des VDP de la culture. Nous essayons d’aller dans le sens de la résilience, de continuer à faire des évènements et apporter de la vie. Nous savons l’impact positif que nos évènements ont, donc nous essayons de ne pas arrêter pour montrer que le Burkina Faso vit toujours, malgré que dans certaines parties, c’est chaud.

Je pense que nos éléments nous suivent de temps en temps sur les réseaux sociaux, et lorsqu’ils voient que leur travail nous permet de réaliser certaines choses, cela les encourage. C’est pour cela que nous ne voulons pas lâcher. Nous devons continuer à vivre, nous ne devons pas laisser les ennemis nous vaincre. Si nous arrêtons ce que nous faisons actuellement, ils vont sourire, ils vont commencer à faire la fête chez eux, car ils auront réussi.

Alors, les commerçants doivent continuer à aller au marché, les fonctionnaires doivent continuer à travailler, et nous aussi, nous devons continuer à innover, à créer des évènements pour un épanouissement des populations. Nous disons merci aux éléments des FDS pour le travail qu’ils abattent au quotidien ».

Les mérites de l’homme sont parfois reconnus. De par son travail, ses nombreux projets, qui ont marqué de leur empreinte la ville, ont été salués à plusieurs reprises. Les prix qu’il a reçus témoignent d’une reconnaissance constante de son talent et de son engagement en faveur de la culture burkinabè.

Convaincu que la culture est un levier de développement, il rêve d’un Burkina Faso où les arts et la créativité occuperont une place centrale. En créant des espaces d’expression artistique et en organisant des événements culturels, il contribue donc à dynamiser la vie de la ville et à renforcer le sentiment d’appartenance à une communauté.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

