Lancement officiel des activités 2024-2025 de l’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso : Le Nouveau Bureau donne le top départ à Tenkodogo

L’Association des Fonctionnaires Féminins de la Police Nationale du Burkina Faso (AFFPN-BF) a élu, en septembre 2024, un nouveau bureau pour un mandat de deux ans (2024-2026), avec à sa tête le Commissaire Divisionnaire de Police Natacha SAWADOGO/ZOUNGRANA, par ailleurs Directrice Régionale de la Police Nationale (DRPN) du Plateau Central.

Dans le cadre du démarrage de ses activités 2024-2025, le nouveau bureau de l’AFFPN-BF a organisé, les 06 et 07 décembre 2024 à Tenkodogo, chef-lieu de la région du Centre-Est, une cérémonie avec pour thème « La contribution de la policière à la cohésion sociale ».

Placée sous le patronage du Ministre de la Sécurité, le Commissaire Divisionnaire de Police Mahamadou SANA, sous la présidence du Gouverneur de la région du Centre-Est, le Colonel Aboudou Karim LAMIZANA, sous le parrainage du Bureau du Conseil Régional du Patronat Burkinabè du Centre-Est et le marrainage de Rose SANOU, PDG de Mona Industrie, la cérémonie a également connu la présence de plusieurs personnalités et une grande mobilisation des forces vives de la localité.

La présidente de l’AFFPN-BF a fait une mention spéciale à la femme en générale et à la policière en particulier, notamment pour le rôle qu’elle joue dans la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes et son apport considérable pour une cohésion sociale effective dans nos sociétés. Elle a par ailleurs indiqué s’engager avec son staff, à œuvrer davantage, tout au long de leur mandat, pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au pays des Hommes intègres.

Il est à noter qu’au nombre des activités de ce lancement figuraient :

Une conférence publique sur la cohésion sociale au Burkina Faso suivie d’échanges et un cross populaire suivi d’une séance d’aérobic qui ont connu la participation de plusieurs dizaines de personnes ;

Un don de quinze tonnes de vivres composés de cinq tonnes de maïs et dix tonnes de riz au profit des Personnes Déplacées Internes (PDI) et des familles des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la région du Centre-Est tombés au front.

Le représentant des bénéficiaires a tenu, après avoir remercié les donateurs pour leur geste salvateur, à féliciter les FDS et les VDP pour leur engagement quotidien dans la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national.

Source : Police Nationale

