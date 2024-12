Procès Détournement de 3 milliards : À ce stade, ils sont trois DAF dont Tiégnan dit avoir imité les signatures pour sortir de l’argent

publicite

Au Tribunal de grande instance Ouaga I, l’audience de l’Affaire ministère public contre Amidou Tiégnan et ses complices », relative au détournement de 3 milliards au ministère en charge de l’action humanitaire s’est poursuivie ce vendredi 13 décembre 2024 avec la déposition notamment de Konaté Zoulkofi, Directeur de l’administration et des finances (DAF) du ministère de l’action sociale et de l’action humanitaire de juillet 2020 à Juin 2022.

A la barre ce vendredi matin, Amidou Tiegnan, principal prévenu dans l’Affaire ministère public contre Amidou TIEGNAN et ses complices », relative au détournement de 3 milliards au ministère en charge de l’action humanitaire, reconnait avoir imité la signature de monsieur Konaté Zoulkofi, Directeur de l’administration et des finance (DAF) du ministère de l’action sociale et de l’action humanitaire de juillet 2020 à Juin 2022, sur deux chèques courant mars 2022.

« J’ai imité la signature de M. Zoulkofi pour débloquer la somme de 7.000.000 FCFA pour battre ma campagne législative, mais il ne savait pas…il y avait 100.000.000 FCFA qui flottaient dans un compte chez Mme Tarpaga, J’imitais sa signature pour débloquer de l’argent, mais quand il a commencé à soupçonner, j’ai arrêté », a-t-il confié.

Interrogé sur les irrégularités au niveau du ministère au cours de sa gestion, monsieur Konaté a répondu, « Lors de mon passage j’ai pas constaté ces irrégularités tel que décrit. À mon niveau je crois pas si ma signature a été imité. J’ai vérifié mais je n’ai rien trouvé d’irrégularité »

Concernant les deux chèques cosignés en mars 2022, monsieur Konaté ignore les faits également. Néanmoins, Zoukofi Konaté dit avoir eu des doutes sur des opérations sur le compte de Amidou Tiégnan entre temps sans avoir la certitude. Des soupçons selon ses dires qui, lui ont amené à s’interroger. « C’était par précaution que je prenais la situation des opérations pour m’assurer », dit-il.

L’Agent Judiciaire de l’État a fait des observations sur le fait que le témoin n’ait pas pris des dispositions pour signaler des disfonctionnements à son successeur. Entre temps le témoin a eu des malaises qui a conduit à une suspension de l’audience pour reprendre avec un autre témoin.

Parkouda/Zongo Odile, DGF au ministère de la solidarité nationale et de l’action humanitaire en 2 juin 2022 au 7 mars 2023 est venue à la barre pour sa déposition. Cette dernière a indiqué que monsieur Tiégnan ne disposait pas de Livre journal, ce document qui retrace les différentes opérations sur un compte dont il gérait.

En plus Monsieur Tiégnan lui-même dit avoir imité la signature de madame Parkouda mais sans réussir à faire passer le chèque pour la première tentative. Madame Parkouda dit ne pas être au courant des agissements de monsieur Tiegnan. « C’est quand elle partait, j’ai prélevé 20 millions à ma connaissance. J’ai essayé une première fois ce n’est pas passé mais quand j’ai repris après c’est passé », a expliqué Tiégnan Amidou dont les propos réconfortent les dires du témoin.

D’ailleurs Monsieur Tiégnan a témoigné de la rigueur dans le contrôle de madame Parkouda, chose qui n’a pas permis d’effectuer des opérations frauduleuses. Le tribunal, les conseils du REN-LAC, ainsi que la défense ont tous félicité Parkouda/Zongo Odile pour sa rigueur dans le cadre de sa mission.

Le procès a été suspendu peu avant 20h, mais il reprend le lundi 16 décembre 2024 à 9h.

Akim KY

Burkina 24

