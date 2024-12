Justice : Amidou Tiégnan estime à 1 800 000 000 FCFA détournés avec la complicité de Yé Camille

publicite

Le procès de détournement des 3 milliards au ministère de l’action humanitaire a repris ce lundi 09 décembre 2024 au tribunal de grande instance Ouaga I avec le retour de la SCPA G et GA auprès de Amidou Tiégnan, qui reconnait d’entrée de jeu les faits qui lui sont reprochés.

Dans le dossier de détournement de 3 milliards de FCFA au ministère de l’action humanitaire du Burkina Faso, Amidou Tiégnan était à la barre. Il est reproché au Gestionnaire d’un compte de trésor appartenant au ministère de l’action humanitaire, des faits de détournement de deniers publics, faux en écriture publique, usage de faux en écriture publique, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. D’entrée de jeu, l’intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Pour cette reprise, le tribunal a décidé de séparer les procédures entre le blanchiment de capitaux et les autres infractions reprochées à Amidou Tiégnan, pour une bonne administration du dossier. Cette séparation a été considérée comme une nouvelle saisine par le conseil de Amidou Tiégnan, qui a demandé l’annulation de l’acte.

« Poursuivre le jugement avec disjonction de procédure viole le principe de procès équitable. L’absence de base légale est une violation grave des droits de la défense. Nous nous demandons à votre juridiction, l’annulation de l’acte de poursuite et renvoyer le parquet à se pourvoir », a lancé Me Geneviève Ouédraogo, de la SCPA G et GA.

Le parquet a qualifié ces reproches de dilatoire et demande la poursuite de la procédure. Maitre Prospère Farama, conseil du REN-LAC a relevé la nullité manque de base légale et demande au tribunal de la rejeter. Le tribunal n’a pas donné suite à cette requête de la défense et a laissé le procès se poursuivre avec l’interrogatoire de l’accusé Tiégnan.

Sur le chef d’acquisition « faux en écriture publique » l’accusé a reconnu les faits mais dit avoir exécuté des ordres de ses supérieurs hiérarchiques. De ses chefs, il a cité le sieur Camille Yé, Directeur de la gestion des finances (DGF) et Gnoumou Amidou, Chef de la Commande publique du ministère de l’Action humanitaire.

Monsieur Tiégnan révèle que le compte qu’il gérait était le plus gros compte du ministère. Il estime, la somme sortie suite aux chèques frauduleusement émis, à la somme de 1 800 000 000 FCFA. Par contre, Monsieur Tiégnan dit n’avoir jamais imité la signature de son propre gré.

« Avec Yé Camille, tout se faisait de façon verbale dans son bureau ou au téléphone. Le chef de la commande publique aussi m’envoyait chaque fois des contrats inachevés mais le DGF me demandait de faire le paiement. Dans le ministère, c’est moi qui détenait le plus gros compte. Ce compte était un compte fourretout.

Mon compte était le plus gros compte du ministère. Je suis le co-signataire et Yé Camille est le signataire. Souvent il met sa signature sur des feuilles blanches, il laisse à mon niveau. Je lui rends compte. C’est comme ça, qu’il m’a reconduit comme gestionnaire parce que je faisais son affaire. Tout ce que je prenais, j’enlève ma part et je lui donne sa part. Je le rejoins souvent pour lui remettre des millions en liquide dans des sacs. M. Yé Camille me fait sortir de l’argent même pour les déplacements de la ministre », a-t-il expliqué.

Si l’argent est destiné à la prise en charge des personnes déplacées internes, pour Monsieur Tiégnan c’était destiné à l’achat de vivres, les manutentions, l’achat de carburant mais aussi les imprévus. « C’était un compte fourretout, un compte tout passe », souligne l’accusé.

L’argent détourné a servi à des dépenses personnelles, reconnait l’accusé. « L’argent détourné a été utilisé pour beaucoup de choses. J’ai eu à acheter des voitures, j’ai eu à construire ». Il faut noter également que l’argent a été utilisé pour acheter une voiture de 14 millions pour Madame Tarpaga Pétronille également agent du ministère de l’action humanitaire, etc.

Monsieur Tiegnan Amidou est un Conseiller d’éducation féminine. Le poste de gestionnaire de compte de trésor qu’il occupe suscite beaucoup la curiosité du tribunal. Dès lors, l’accusé reconnait les faits et dit regretter. L’audience reprend le mardi 10 décembre 2024.

Akim KY

Burkina 24

