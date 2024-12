60 ans de partenariat au service du développement : La BAD réaffirme son engagement au Burkina Faso

publicite

En prélude à la célébration de son 60ème anniversaire, la Banque africaine de développement (BAD) a organisé le lundi 9 décembre 2024 à Ouagadougou un déjeuner de presse au Burkina Faso pour dresser le bilan de ses interventions dans le pays et présenter ses perspectives. Daniel Ndoye, responsable pays de la BAD au Burkina Faso, a souligné l’importance du partenariat entre l’institution et le gouvernement burkinabè.

Entre la Banque africaine de développement et l’Afrique plus particulièrement le Burkina Faso, c’est un partenariat historique. Présente au Burkina Faso depuis 1970, la BAD a déboursé environ 1300 milliards de FCFA pour soutenir près de 120 projets. Ces interventions ont porté sur des secteurs clés tels que l’agriculture, l’énergie, les infrastructures de transport, l’eau et l’assainissement.

Des axes d’intervention en phase avec les priorités nationales. Oui, Daniel Ndoye, responsable pays de la BAD au Burkina Faso, n’a pas manqué de faire savoir que la banque s’aligne derrière les stratégies de développement des pays qu’elle accompagne.

Ainsi, la stratégie de la BAD au Burkina Faso pour la période 2022-2025 est alignée sur le Plan d’actions pour la stabilisation et le développement (PA-SD) 2023-2025. Selon Daniel Ndoye, elle met l’accent sur deux axes prioritaires.

D’abord, le renforcement des infrastructures durables. A ce niveau, il a fait savoir que “la BAD soutient la mise en place d’infrastructures résilientes au changement climatique, notamment dans les secteurs des transports, de l’énergie, de l’eau et de l’assainissement”.

Ensuite le soutien aux chaînes de valeur agricoles. A ce propos, il fait noter que “l’objectif est de renforcer la résilience des ménages agro-sylvo-pastoraux, de créer des emplois et de lutter contre l’insécurité alimentaire”. Enfin sur des projets concrets au service des populations.

Ainsi parmi les projets phares soutenus par la BAD, il a pu citer : “L’aménagement de la plaine de la Léraba, le programme Yeelen d’électrification rurale, le renforcement de la route Gounghin-Fada-Piéla, l’amélioration des services d’eau potable et d’assainissement”.

En outre Daniel Ndoye a aussi indiqué que son institution fournit une réponse adaptée aux défis sécuritaires et humanitaires que traverse le Burkina Faso. La BAD, a-t-il ajouté, s’est également engagée à soutenir les populations déplacées internes en raison de l’insécurité. Par ailleurs, à l’entendre pour les prochaines années, la BAD compte poursuivre ses efforts dans les secteurs clés tout en accordant une attention particulière à : “La promotion de la jeunesse et de l’entrepreneuriat, la gouvernance, le développement du secteur privé et la résilience face aux chocs climatiques et socio-économiques”.

Fort de ce vécu en 60 années d’existence, on est tenté de dire que la Banque africaine de développement joue un rôle crucial dans le développement du Burkina Faso. En s’adaptant aux défis du pays, l’institution s’affirme comme un partenaire de choix pour accompagner le Burkina Faso vers un avenir plus prospère.

Hamadou Ouédraogo

Burkina 24

