Culture : La Compagnie Sombo présente l’acte 3 de son concept dénommé « Match Impro »

La Compagnie Sombo a présenté la 3e édition de son spectacle dénommé « Match Impro » le samedi 28 décembre 2024 à l’Espace Culturel Napambeogo à Ouagadougou.

Des danseurs et des chorégraphes ont livré, le 28 décembre 2024 à Ouagadougou, un spectacle dans le cadre de la 3e édition du concept nommé « Match Impro » de la compagnie Sombo. Ce spectacle a été rythmé par des danses et des démonstrations.

Selon le promoteur de cette soirée, Tiérèma Koama dit Levis, par ailleurs artiste danseur et chorégraphe, cette initiative vise à rassembler les danseurs autour d’une thématique à expression libre. Il invite la jeunesse à embrasser la carrière de danseur, car la danse est un métier qui nourrit son homme.

« Quand on te donne un thème où on te force à danser, parfois tu as la pression et je me suis dit pourquoi ne pas créer un cadre où des danseurs sont libres d’exprimer et de faire ce qu’ils veulent faire puis donner ce qu’ils veulent donner. Tout métier est facile à apprendre quand tu veux et si tu te donnes, tu vas y arriver », a-t-il précisé.

Pour le parrain artistique de cette 3e édition du concept « Match Impro », Seydou Boro, par ailleurs danseur professionnel, ce spectacle est le fruit de plusieurs mois de préparation et de création artistique.

« On passe par des improvisations selon la thématique et la thématique génère une gestuelle et des mouvements. C’est comme ça qu’on passe à construire un spectacle, c’est comme un langage. Donc un spectacle d’une heure peut prendre 6 mois de préparation et le spectacle de ce soir, c’est de montrer au public comment on crée une pièce », a-t-il expliqué.

Rendez-vous est pris pour la 4e édition avec des innovations majeures, foi du promoteur Tiérèma Koama.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

