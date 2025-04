Ouagadougou accueille la 1ère édition du Festival des Expressions Culturelles Buamu Sinh

publicite

L’association WE BUAMU a annoncé la tenue de la première édition des Journées des Expressions Culturelles Buamu Sinh, un événement dédié à la richesse et à la diversité de la culture Buamu. Cette initiative, placée sous le thème « Culture Buaba, résilience et paix au Burkina Faso », se déroulera du 25 au 27 avril 2025 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre GUINGANE à Ouagadougou.

Ce festival, placé sous la présidence du Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikailou Sidibé, et bénéficiant du haut patronage du Chef de Dédougou et du co-patronage du Moogho Naaba Baongo, vise à mettre en lumière les traditions multiséculaires, l’art, les savoirs et l’histoire de la communauté Buamu.

Selon Bi-Yélé Nabié, président de l’association WE BUAMU, cet événement représente une occasion unique de préserver, de valoriser et de promouvoir la culture Buaba. Pour cette première édition, la communauté Peulh est l’invitée d’honneur, un choix qui souligne la volonté de promouvoir l’unité dans la diversité et le dialogue interculturel au Burkina Faso.

« Cette collaboration illustre la richesse et la complémentarité de nos héritages culturels », a-t-il souligné. Il a ajouté que la Communauté Peulh est l’une des communautés alliées de la communauté Buaba. « Les Buabas sont des obédiences agriculteurs et chaque agriculteur a toujours son éleveur à côté de lui pour surveiller ses animaux », a-t-il dit.

Le président du comité d’organisation Théodore Teby, a indiqué que le programme du festival s’annonce riche et varié, avec des conférences, des panels, des danses de masques et traditionnelles, une exposition et une dégustation de mets locaux. Cinq provinces seront représentées, offrant ainsi un aperçu de la diversité culturelle de la région.

Théodore Teby, président du comité d’organisation, invite la population burkinabè à se mobiliser pour faire de cet événement un succès collectif, symbole de résilience et d’identité culturelle. La cérémonie d’ouverture est prévue le vendredi 25 avril 2025 à 14h00.

Djamila WOMBO et Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaires)

Burkina 24

