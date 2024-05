Journées culturelles des communautés : Les Bobo à l’honneur du 10 au 12 mai à Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

La culture Bobo est à l’honneur à Ouagadougou précisément à l’espace culturel le restaurant Yelba du 10 au 12 mai 2024, à travers des journées lancées, ce vendredi 10 mai. Une conférence débat a été organisée sous le thème « Histoire et culture Bobo ». Ces journées s’inscrivent dans le cadre du 9e rendez-vous des journées culturelles des communautés.

La suite après cette publicité

9 ans après, les 72 heures des Journées culturelles des communautés se poursuivent. Ce vendredi 10 mai 2024, elles ont ouvert leurs portes au restaurant Yelba de Ouagadougou avec pour objectif de mettre en lumière la communauté Bobo. Les dés ont été lancés à travers une conférence sur cette communauté.

Au programme de ces 3 jours, des Conférences débat, des expositions Ventes des objets artisanaux Bobo, des défilés de mode et de coiffure traditionnelle, des dégustations des mets locaux Bobo et des animations plateaux avec plusieurs troupes traditionnelles.

«Depuis que j’ai de décidé de mettre en place cet événement, je le fais presque entièrement sur fonds propres. Et pour la passion de la culture, on essaie tant bien que mal de tenir, mais ce n’est pas toujours évident. Financièrement, il n’y a pratiquement pas de soutiens. J’exhorte donc toutes les bonnes volontés à apporter leur contribution afin que cet événement puisse perdurer », a d’entrée indiqué Sylviane Ouédraogo, promotrice de l’événement.

Pour elle, la culture, est notre âme, notre reflet d’où la nécessité pour tous de soutenir ces journées. C’est donc à cet effet que ces journées ont pour objectif de promouvoir les valeurs de cette culture tout en offrant une lucarne d’expression. Lors de la conférence débat animée par Noël Sanou, il est ressorti que cette communauté existe dans 171 villages du Burkina Faso.

Le conférencier s’est attardé sur l’origine, la relation de cette communauté avec les autres communautés, etc. «Ce soir, je me suis plus attardé sur l’étude scientifique du passé de la communauté Bobo, sa Constitution et bien évidemment sa relation avec d’autres cultures », a-t-il fait savoir avant de féliciter la promotrice pour cette initiative.

Cette soirée de lancement a également été marquée par des prestations d’artistes, notamment celle de Fatoumata Traoré et sa troupe traditionnelle. Un défilé de mode, des dégustations de mets locaux, et l’exposition jalonneront les deux derniers jours de l’événement.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite