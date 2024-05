31e édition du championnat national de lutte traditionnelle : Un tournoi de la résilience !

publicite

Du 10 au 12 mai 2024, une centaine de lutteurs livrent plus de 200 combats à la Place de la Nation de Ouagadougou à l’occasion de la 31e édition du championnat national de lutte. Qui succédera au Roi des Arènes Eloi Zerbo dit le Python ? Qui succèdera à la Reine des Arènes Émilie Tassembédo ? À demain dimanche 12 mai pour la réponse à l’issue des finales.

Kawané Romaric dit le Buffle du Nayala, Zon Drissa le technicien, Bazongo Karim, Kévin Mossé, Kourané Paterne, et bien d’autres lutteurs sont en lice pour le titre du roi des arènes pour l’édition 2024 du tournoi national. Les combats d’équipes ont commencé ce samedi 11 mai 2024 à la place de la nation de Ouagadougou.

Ce tournoi oppose une centaine de lutteurs venus de différentes régions du Burkina Faso. À la sortie de la 21è édition de la Semaine nationale de la culture, les lutteurs avaient déjà eu un avant-gout dans les compétitions sportives et jeux traditionnels. « Ils se connaissent bien et je pense que les combats seront bien enlevés », a exprimé Pierre Badiel, président de la Fédération burkinabè de lutte.

Avec un contexte économique national difficile, l’organisation de cette édition se fait avec les moyens du bord. « Sinon, généralement le roi des arènes est payé à 1 million par la SODIBO, la reine des arènes payé à 1 million aussi par la BADF, mais cette année la SODIBO a donné 500 000 Francs et la BADF a donné 250 000 FCFA. Au niveau du ministère on n’a pas eu de Fonds. C’est vraiment un tournoi de la résilience », a expliqué Pierre Badiel.

Qu’à cela ne tienne, la mobilisation est satisfaisante, selon la Fédération. Cette 31e édition connait la participation des jeunes pépites de la lutte mais aussi la présence confirmée des vétérans des arènes. Kawané Romaric dit le Buffle du Nayala est venu faire ses derniers combats.

Ce champion de lutte présent sur la scène depuis 2009 entend prendre officiellement sa retraite après ce tournoi. Est-ce un jeu dangereux pour le Buffle de se livrer à des combats avec ses jeunes frères ? À la conquête de ce dernier titre de roi des arènes, Romaric Kawané est pourtant déterminé à relever le défi.

« Je pense que nous aussi on a fait notre part, on va maintenant laisser la place à nos petits frères. Eux aussi, ils vont faire leur part. On peut dire que c’est la dernière compétition de Romaric dit le Buffle du Nayala. Je suis venu pour gagner », a-t-il exprimé.

Le Buffle du Nayala aura en face de lui Zon Drissa dit le technicien, qui compte également confirmer son leadership après son sacre à la SNC 2024. Pendant ce temps, Bazongo Karim, l’insaisissable Mossé Kevin, la force silencieuse Kourané Paterne, des jeunes également prêts à s’affirmer. Le champion en titre Eloi Zerbo dit le Python est quant à lui absent. Que dire ? Il faut donc s’attendre à des combats enflammés…

