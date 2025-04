Musique : Campus Ambiance dévoile un clip vidéo pour célébrer les travailleurs miniers au Burkina Faso

publicite

Le groupe burkinabè « Campus Ambiance » a dévoilé le clip vidéo de son titre « les miniers », le samedi 5 avril 2025 à Ouagadougou. Cette œuvre de plus de trois minutes est une composition faite par le groupe pour encourager les travailleurs de ce secteur qui, selon eux, contrairement aux préjugés, sont des Hommes qui se battent jours et nuits loin de leurs familles. Le titre a été chanté en Zouglou.

En 2024, le groupe burkinabè, Campus Ambiance invité sur la mine de Rox Gold Bagassi a composé une chanson pour magnifier le travail abattu par les acteurs de ce secteur, tant considéré comme des « portefeuilles d’or ». Après ce passage, le groupe est entré en collaboration avec la mine pour réaliser un clip vidéo. L’œuvre a été présentée à la presse et au grand public ce samedi 5 avril 2025.

L’idée a été, selon le lead vocal de Campus Ambiance, Sébastian BANOU, par ailleurs travailleur minier de montrer non seulement ce labeur des acteurs mais aussi faire comprendre que derrière cet or dans les poches, un sacrifice colossal est fait. « Campus ambiance rend hommage à tout le monde. On a déjà rendu hommage aux FDS, on a chanté pour les étudiants, aujourd’hui c’est le tour des miniers.

On a découvert ce monde et on a voulu rendre hommage à ces travailleurs. Contrairement à ce que pensent les gens, quand on dit miniers tous pensent à l’argent mais quand on a eu à travailler avec eux on a vu ce côté tumultueux. Ce sont des gens qui travaillent tous les jours loin de leurs familles dans des conditions difficiles. Donc on a bien voulu leur rendre hommage, c’est tout bien mérité », a-t-il expliqué.

À l’écouter, la sortie de cette œuvre s’inscrit dans un rôle de sensibilisation du groupe, chose qui est inscrite dans sa mission de toucher la sensibilité des populations. « Pour ceux qui le savent, le genre musical que nous faisons, nous sommes dans la conscientisation. Tant qu’on peut toujours toucher nous allons toujours le faire. On pense que cette chanson va toucher les acteurs miniers. Nous voulons les encourager », a renchéri Sébastien Banou.

Du côté des miniers notamment chez Gaoussou Keïta, c’est un hommage qui touche beaucoup. « Tout ce qu’ils ont dit dans le son est réel. On vit dans la solitude, ce sont les appels seulement, on se réveille tôt et on dort tard. À Ouagadougou, on pense que les miniers ont l’argent mais ils ne voient pas la souffrance. On a plein de cicatrices dans le dos mais personne ne voit ça », a-t-il éclairé.

L’œuvre est disponible sur les plateformes digitales notamment sur YouTube ⤵️⤵️⤵️

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

