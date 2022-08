Musique : Le groupe Campus Ambiance lance « Diagnostic », leur 4e album

Le groupe de Zouglou Campus Ambiance a présenté son nouvel album baptisé « Diagnostic », ce vendredi 5 août 2022. Riche de 14 titres, cet album aborde des thématiques qui font une analyse de la société actuelle.

« Diagnostic», comme pour diagnostiquer l’univers de la musique zouglou au Burkina Faso. Eh Oui ! C’est en effet un diagnostic que le groupe Campus Ambiance entend faire dans la musique burkinabè, à travers ce nouveau joyau.

Campus Ambiance n’est plus un groupe à présenter. Évoluant dans le style zouglou, les trois hommes piqués par le virus de la musique ne passent pas par mille chemins pour démontrer cela, à travers les sorties et spectacles, au Burkina Faso et même loin de nos frontières. La Côte d’Ivoire en l’occurrence, puisqu’on sait déjà que ce genre de musique a poussé ses premiers cris au bord de la lagune Ébrié.

D’ailleurs un hommage a été fait à ce pays, à travers le titre « Côte d’Ivoire – Burkina ». Avec ce titre, ils invitent à briser toutes frontières qui séparent le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, car ce sont les mêmes pays. Eux par exemple, bien qu’ils soient d’origine burkinabè, ils ont grandi et évolué dans le pays de Nana Houphouët Boigny, c’est ce côté familiarité qu’ils ont mis en valeur avec ce titre.

« Héro » qui est le premier titre de l’album, rappelle à tous que la vie c’est de zéro à héro. « Héro parce que chacun de nous ici pour la plupart des mélomanes du zouglou sont des combattants. Ce sont de vrais combattants, des héros. Il y a des gens qui nous voient avec nos grosses voitures aujourd’hui ou bien ceux qui sont dans les villas, les gens pensent que ce n’est parti de rien, alors que ça n’a pas été rose. Campus ambiance avant luttait le binga, grâce à Dieu aujourd’hui on roule en chawarma. On a tous commencé à zéro pour finir en héro », relate Banou Sébastien, lead du groupe Campus Ambiance.

4e album discographique, le groupe Campus Ambiance revient de la plus belle des manières pour s’imposer. L’album est disponible sur le marché au prix de 5.000 Francs. Le CD 001 a été écoulé au prix de 200.000 Francs.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

