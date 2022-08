Burkina : Une opération coup de cœur pour les déplacés lancée à Ouaga

TAM-TAM GROUPE PRESSE en collaboration avec le ministère de la solidarité nationale et de l’action humanitaire a procédé au lancement de l’opération « coup de cœur pour les PDI » ce samedi 6 août 2022 à Ouagadougou à la Maison du Peuple. Cette opération vise à récolter des dons de diverses natures au profit des déplacés internes.

La suite après cette publicité

Au regard du contexte sécuritaire au Burkina Faso avec comme corolaire les personnes déplacées internes, TAM-TAM GROUPE PRESSE a procédé au lancement de l’opération « coup de cœur pour les PDI » ce samedi 6 août 2022 à la Maison du Peuple. En effet, à ce jour on dénombre près de 2 millions de personnes déplacées et qui ont besoin d’assistance humanitaire.

Le directeur général de TAM-TAM GROUPE PRESSE, Yirmalè Frédéric Somé, a expliqué que cette journée a été organisée pour favoriser un élan de solidarité à l’endroit des PDI. Alors, l’objectif de cette journée de solidarité, est de recueillir des dons en espèces et/ou en nature (vivres, vêtements, matériels de couchage etc.), au profit des PDI.

…cette campagne coup cœur pour les PDI qui consiste à une collecte de dons en nature et en espèces au profit des PDI…

Egalement, il a fait savoir que c’est une manière d’aller au-delà de l’information, du divertissement et de la sensibilisation du média. « Parfois on a des critiques assez véhémentes à l’endroit de nos gouvernants mais quoi qu’on dise nous restons des Burkinabè et nous restons sensibles à la crise sécuritaire dans notre pays qui a créé tout un lot de déplacés internes.

C’est pour remédier un tant soit peu à cela que nous avons initié cette campagne coup cœur pour les PDI qui consiste à une collecte de dons en nature et en espèces au profit des PDI sous l’égide du ministère de l’action humanitaire. Afin de donner un tant soit peu, le sourire à nos frères et nos sœurs, à nos enfants, nos papas, et nos mamans, qui vivent un cauchemar les yeux ouverts», a laissé entendre le directeur général de TAM-TAM GROUPE PRESSE, Yirmalè Frédéric Somé.

A l’écouter, il s’agira donc pour tout donateur, de venir à la Maison du Peuple jusqu’à 17h, se faire enregistrer ou garder l’anonymat et faire son don. Des transferts électroniques via les différentes plateformes sont également possibles à savoir 80 80 80 80 pour le compte Coris money, 62 29 97 77 pour Moov money et x144x10x2027009xmontant pour Orange money. Un point des contributions sera fait ce jour même vers 17h.

Le représentant du ministre en charge de l’action humanitaire, Boris Edson Yaméogo, a salué l’initiative. Pour lui, si tout le monde pensait comme TAM-TAM GROUPE PRESSE, le Burkina Faso se portera encore mieux.

« Cette initiative va sans doute permettre au PDI de savoir qu’elle ne sont pas seul dans leur situation. Elles peuvent se rassurer que tous les Burkinabè sont mobilisés à leurs côtés pour leur apporter de l’assistance et du réconfort à travers des actions multiformes », a indiqué Boris Edson Yaméogo.

Il a profité invité l’ensemble de la population à venir en aide aux PDI. « Aucun don n’est minime. Nul ne peut se vanter d’être totalement à l’abri de l’aide des autres », a-t-il souligné.

En rappel, TAM TAM GROUPE PRESSE est composé de la radio WAT FM et de la télévision 3TV.

Jules César KABORE

Burkina 24

Écouter l’article

publicite