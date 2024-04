Diplomatie : Les axes de coopération entre le Burkina Faso et les Pays-Bas discutés avec des journalistes

publicite

Sur invitation de l’ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso, des journalistes burkinabè ont pris part à un café de presse à la résidence de l’ambassadeur au Burkina Faso. À l’ordre du jour, la vision de coopération des Pays-Bas au Burkina Faso. Les journalistes et les responsables de l’ambassadeur dans un cadre enchanteur ont partagé le café et quelques croissants tout en discutant sur la coopération entre le Burkina Faso et les Pays-Bas.

« Pour nous, avoir une relation avec le Burkina Faso, c’est avoir une relation avec toutes les couches de la société y compris les journalistes », a lancé à l’entame des discussions, Esther Loeffen, ambassadrice des Pays-Bas au Burkina Faso pour expliquer aux journalistes l’une des raisons de leur présence dans sa résidence pour le café de presse. Ce d’autant plus que dans son laïus, elle a fait savoir que la stratégie de coopération des Pays-Bas au Burkina Faso répond à une approche intégrée et holistique.

« Dans beaucoup de pays d’Afrique, on était qu’acteur du développement et de coopération au développement. On veut vraiment aller au-delà de ça. Disons qu’on veut aller vers des relations bilatérales holistiques, intégrées avec tous les aspects à chaque niveau entre les deux pays. C’est cela qu’on vise, car on ne peut pas faire cela tout seul », a étayé l’ambassadrice.

Ainsi, Esther Loeffen a avoué que pour le cas spécifique du Burkina, la coopération est axée sur la combinaison stabilité et développement. Cette orientation, a-t-elle soutenu, est liée au contexte sécuritaire que traverse le pays actuellement. Vous êtes sans ignorer que depuis 2015, le pays traverse une grave crise sécuritaire sans précédent.

Esther Loeffen l’a fait savoir : « On est vraiment conscient de la situation de votre pays, donc on a vraiment essayé d’être utile et contribuer à la stabilité et au développement de votre pays ». Pour ce faire en ce qui concerne l’aspect développement, il s’agit pour la représentation néerlandaise de contribuer au développement des économies locales. « On aimerait utiliser ici le mot auto développement. C’est vraiment important parce que cela rentre dans la dynamique gouvernementale qui parle de développement endogène », a affirmé l’ambassadrice Loeffen.

L’ambassadrice a ainsi indiqué que le Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso apporte sa contribution dans le domaine à la sécurité alimentaire, l’eau, l’énergie, l’environnement, l’auto-emploi des jeunes ruraux surtout et la santé spécifiquement au niveau communautaire. Globalement, depuis 2019 l’ambassade a construit une centrale solaire en 2023 à Tenkodogo. Une centrale qui fournit de l’électricité à 19000 ménages, construit des forages pour l’eau potable, deux districts sanitaires proches de Bobo-Dioulasso d’une capacité de 150 lits par district, etc.

L’ambassade a aussi en projet la construction d’un Centre hospitalier universitaire à Fada. C’est entre autres ce qu’a cité de façon non exhaustive le chef de la coopération néerlandaise Van D’en Bosch. Sur le plan de la stabilité, l’ambassadrice du Royaume des Pays-Bas intervient sur les causes profondes la crise, à savoir aider le pays à disponibiliser l’eau pour tous et aider à l’atteinte de la sécurité alimentaire. Tout cela en accord avec le gouvernement, les populations et ses différents partenaires dans une démarche intégrée et holistique.

Pour terminer, elle a dit que l’ambassade des Pays-Bas entretient de bonnes relations avec les autorités de la Transition. Elle a insisté sur le fait que la représentation néerlandaise au Burkina est dans de bonnes dispositions pour coopérer avec le gouvernement, mais aussi avec toutes les couches de la société burkinabè.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

