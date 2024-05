Ouagadougou : Le train de la 7ème édition de « Dassasgho chez vous » est en marche

publicite

La 7ème édition du festival de promotion du vivre ensemble à travers la musique, le sport et le rassemblement des fils du pays, « le festival Dassosgho chez vous », se tient du 2 au 5 mai 2024, à Ouagadougou. Pour cet acte, plusieurs activités sont inscrites au programme. Il est question, en plus des festivités, d’activités sportives notamment des compétitions de pétanque, une course cycliste et un Meet and Greet. Ces informations ont été données à la presse ce jeudi 2 mai 2024.

Rappeler la nécessité de rassembler la jeunesse autour des valeurs culturelles est une nécessité selon le comité d’organisation du festival Dassosgho chez vous. Et c’est également le même objectif que poursuit ce comité en tenant du 2 au 5 mai 2024, la 7ème édition de ce rendez-vous.

Ce festival se tient sur l’ancien site de la salle de ciné de Dassasgho avec plusieurs activités inscrites à l’ordre de jour. Il s’agit notamment de plateaux d’animations, des expositions, une course cycliste, une compétition de pétanque, une rue marchande, etc.

Selon le président du comité d’organisation Ouayabo Sawadogo, l’idée derrière, c’est de réunir la jeunesse de Ouagadougou, issue des quartiers de la ville, autour des mêmes valeurs ancestrales. « C’est un festival qui réunit des jeunes. C’est un espace qui se veut convivial, c’est un espace qui réunit les différents quartiers de façon tournante. C’est un espace de rencontre», a-t-il introduit.

Ce sont donc au total 4 quartiers de la ville de Ouagadougou à savoir Sin-yiri, Zemposgo, Dapoya et Karpala qui seront mis à l’honneur à cette 7e édition du « Festival Dassasgho Chez vous ». L’objectif ici est d’amener ces quartiers voisins à découvrir le mariage entre la tradition et la modernité que Dassasgho a su bien lier, selon le promoteur Abdel Aziz Yago.

«Nous par exemple, il y a des choses, des rites, des actions qu’on pose, mais c’est parce qu’on les a eus depuis qu’on était enfant. Il faut retransmettre ça aux enfants pour qu’ils puissent comprendre qu’il ne faut pas lâcher sa tradition. On peut aller vers la modernité, mais il faut vraiment garder sa tradition, c’est important », a-t-il précisé.

Une 7ème édition qui annonce des innovations notamment la tenue d’un Meet and Greet. « Nous sommes dans une période de résilience et c’est pour autant qu’il ne faut pas oublier de nous amuser, de partager pas mal de choses ensemble. C’est vraiment la cohésion sociale », a ajouté le promoteur.

En rappel, le festival « Dassasgho chez vous » est une initiative de jeunes habitant le quartier Dassasgho secteur 21 de l’arrondissement 05 de la ville de Ouagadougou. Le festival ambitionne de faire rayonner l’harmonie entre la tradition et la modernité.

