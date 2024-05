SNC 2024 : Drissa Zon alias le technicien est le nouveau roi de l’arène de la lutte traditionnelle

publicite

A l’issue d’un combat éclair, Zon Drissa dit le technicien, lutteur du Houet, a battu son adversaire Bazongo Karim lors de la finale du tournoi de lutte de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture le jeudi 02 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

Drissa Zon a remporté la finale du tournoi de la Semaine nationale de la culture dans la lutte traditionnelle. Les combats se sont déroulés dans la soirée du jeudi 02 mai 2024 dans l’arène du plateau omnisport du stade Wobi de Bobo-Dioulasso.

Karim Bazongo, bien connu dans le Nayala et dans le championnat national burkinabè s’est laissé surprendre et a mordu le sable en moins d’une minute face au technicien. Mais pour le vainqueur ce n’est pas un fait du hasard. « J’ai préparé mon combat il y a deux mois de cela. Je ne suis donc pas étonné de ma victoire. Je sais qu’il est fort, mais il a fait l’erreur et j’ai profité de ça pour le gagner », a déclaré le champion 2024 en lutte de la SNC Drissa Zon.

Pour sa 4ème fois de participation à la SNC, Zon Drissa a enfin touché le plafond. Mais il n’a pas encore dit son dernier mot. Car dit-t-il, « si Dieu me donne la force je serai encore là pour d’autres éditions », confie-t-il.

Plusieurs autres finales se sont déroulées dans plusieurs catégories dans les deux sexes. 232 lutteurs de toutes les régions ont pris part aux compétitions dont 80 dames 152 hommes entre le 29 avril et le 2 mai avec 356 combats.

Pierre Badiel, président du jury des sports traditionnels à la SNC et président de la fédération burkinabè de lutte a positivement apprécié le niveau de la compétition. « Cette année le niveau est très élevé. Ça veut dire que les jeunes ont fait un travail à la base.

Le niveau n’est même pas à comparer par rapport à l’année passée », a-t-il apprécié avant d’ajouter, « ce soir on a assisté à de très beaux combats même si le dernier combat m’a laissé sur ma soif. Je m’attendais à un combat très enlevé, malheureusement en lutte aussi c’est ça la glissade. L’adversaire a glissé, il est tombé c’est ça aussi la lutte ».

Akim KY

Burkina 24

