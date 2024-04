SNC Bobo 2024 : Place à la précision et aux muscles !

publicite

La Cérémonie de lancement officiel des compétitions sportives de la SNC a eu lieu ce lundi 29 avril 2024 dans l’arène du stade Wobi de Bobo-Dioulasso. La lutte traditionnelle et le tir à l’arc sont les deux disciplines de la catégorie des sports traditionnels africains.

Selon la direction technique de la lutte, au total 312 combats seront livrés sans les demi-finales et les finales en lutte traditionnelle dans la catégorie des jeux traditionnels africains à l’occasion de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture Bobo 2024.

Pour la lutte traditionnelle, la compétition se déroulera du 29 avril au 02 mai 2024 au Plateau de Basketball de Wobi et le tir à l‘arc le 02 mai 2024 au Côté sud du terrain de Football de Wobi. Au total sont inscrits, 232 lutteurs dont 80 filles et 152 garçons, 39 archers dont 09 dames et 30 hommes, qui vont compétir sous le regard des festivaliers venus des quatre coins du Burkina et de la sous-région.

Dr Boubakar Savadogo, Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, a procédé ce lundi 29 avril 2024 au Stade Wobi de Bobo-Dioulasso, au lancement des compétitions des sports traditionnels de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC).

Il avait à ses côtés, le Ministre d’État en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouédraogo, le Ministre nigérien en charge des sports, le Colonel-Major Abdramane Amadou représentant du pays invité d’honneur le Niger.

La mobilisation de ce premier jour de combat a laissé admiratives les autorités. « Je me réjouis de voir cette mobilisation ce matin pour l’ouverture concernant la lutte et le tir à l’arc. Ces deux disciplines, nous voulons les porter très haut dans le domaine de la promotion des sports et des loisirs », a exprimé le Dr Boubakar Savadogo.

Akim KY

Burkina 24

