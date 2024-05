publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est une tribune de Abdoudramane Sawadogo, professeur de mathématiques, écrivain et Président du parti Nouvelle Vision (NOVI) intitulée « Ibrahim TRAORE, d’espoir à despote ? ».

Adulé par une grande partie de la jeunesse et les populations les plus pauvres, haï par les « je connais tout d’un pouvoir d’Etat », Ibrahim TRAORE incarne, aux yeux des uns l’espoir d’un peuple longtemps martyrisé, abandonné par ceux qui prétendaient l’aider.

La suite après cette publicité

Un peuple qui cherche difficilement mais avec courage les voies de sa libération du système impérialiste qu’on lui a imposé il y a bien longtemps. Et aux yeux des autres un despote qui est prêt à envoyer ses détracteurs au front, à ignorer les décisions de justice et qui n’accorde que très peu d’importance aux droits de l’Homme.

Mais au fond, qu’en est-il vraiment de la réalité ?

Je ne rentrerai pas dans les détails de la question sécuritaire, raison principale de la venue du Capitaine TRAORE au pouvoir en 2022, qui, quoi qu’on dise, malgré les difficultés, il y a eu beaucoup d’améliorations par rapport aux années antérieures. Et je peux le témoigner sur des faits dont j’ai personnellement vécu. Mais là n’est pas l’objet de mon écrit.

En réalité, nous sommes à un tournant décisif de notre histoire et nous devons choisir entre « subir » et « agir », entre « la richesse dans l’esclavage » et « la dignité dans la pauvreté ». Depuis longtemps, le pays est bâti sur du faux. La déconstruction des anciennes habitudes pour désormais bâtir le pays sur un système qui permettra à tous de vivre dignement est tout ce qui crée cet acharnement aujourd’hui contre cette transition en général et le Capitaine TRAORE en particulier.

En effet, le Capitaine TRAORE fait face à une horde d’impérialistes de maisons (des nationaux) et de dehors (des internationaux) intellectuellement et financièrement mieux organisée. Cachée sous une fallacieuse appellation « défense des droits de l’Homme », au nom de la démocratie et de la liberté, un mensonge éhonté qu’on nous a toujours servi dans un bol troué dans l’objectif de nous détourner de la réalité, ils travaillent d’arrache-pied pour faire tomber ce régime.

Quel qu’en soit le prix. Beaucoup d’intérêts sont menacés. Ibrahim TRAORE a osé bousculer l’ordre économique et social établi par le colon d’antan (qui peut-être souhaite revenir avec force comme l’a souligné le General François Lecointre) puis, sous couvert de ses valets locaux aujourd’hui (Comme l’a souligné le chef de la diplomatie française Stéphane Séjourné d’être toujours en contact avec la société civile burkinabè).

Croyant s’appuyer sur des frustrés, anciens soutiens de la transition, qui en profitaient pour se faire plein les poches et qui voient aujourd’hui leurs intérêts économiques menacés pour le bien de tous, ou encore ceux qui espéraient en vain être associés à la gestion de l’Etat, les machines de déstabilisations sont en marche. Ils seront prêts à tout, même si c’est « brûler le pays pour chauffer leur café ».

C’est pourquoi il est important que tous ceux qui rêvent du bien-être de tous et de la souveraineté de notre pays restent soudés et mobilisés. La tempête soufflera avec violence, mais elle trouvera en face un peuple résilient et déterminé jusqu’à la victoire finale. Et au Capitaine TRAORE de ne point fléchir face aux multiples pressions qui viendraient de l’intérieur et de l’extérieur.

Inch’Allah, personne ne stoppera cette marche de fierté vers notre souveraineté. C’est un chemin de non-retour.

Abdoudramane Sawadogo

Professeur de mathématiques, écrivain et Président du parti Nouvelle Vision (NOVI)

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite