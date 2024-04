Région de l’Est : Une soixantaine de terroristes neutralisés

publicite

Les 19e et 20e Bataillons d’intervention rapide (BIR) ont mené ces derniers jours deux opérations dans la région de l’Est qui leur ont permis de neutraliser une soixantaine de terroristes et de saisir de la logistique, selon des sources sécuritaires contactées par l’AIB.

Les Bataillons d’intervention rapide (BIR) du 19e et du 20e ont mené avec succès les opérations Kalari et Yilguemdé les 22 et 23 avril 2024 dans la région de l’Est. Le lundi 22 avril 2024, sur la base de renseignements, les vecteurs aériens ont découvert une base en construction dans la zone de Boungou.

Les observations montrent deux groupes sous des arbres s’entraînant au maniement des armes. Toute la soirée, ils ont été soigneusement surveillés jusqu’à 1 heure du matin le 23 avril 2024.

Les opérateurs aériens ont envoyé un missile qui a anéanti le premier groupe. Des rescapés ont tenté de fuir mais se sont écroulés plus loin.

Pendant ce temps, le deuxième groupe a cherché refuge ailleurs, mais en vain. Un deuxième missile les a réduits en cendres. Selon nos sources, une soixantaine d’assassins ont rejoint l’enfer.

Le 23 avril 2024, des criminels ont lancé une attaque sur une position des GUMI à Yourkoudguin dans la région du Centre-Est.

Très vite, les vecteurs aériens sont arrivés dans la zone et ont rattrapé les assassins qui s’étaient scindés en deux groupes pour s’échapper.

Un groupe croyait être en sécurité dans un hameau abandonné au niveau de la forêt de Tiourel. Mais ils ont été efficacement foudroyés par plusieurs frappes. Le deuxième groupe de malfaiteurs s’est niché sous des arbres et près d’une rivière dans la forêt de Kabonga.

Une puissante bombe a définitivement réglé le sort d’un grand nombre d’entre eux. Leurs acolytes ont tenté de s’engouffrer en profondeur, mais les frappes se sont multipliées jusqu’à leur anéantissement.

Outre ces opérations à succès, les Forces combattantes ont puni des terroristes qui interceptaient régulièrement les usagers de la route Douroula-Yé dans la région de la Boucle du Mouhoun.

Ainsi, ce 25 avril 2024 aux environs de 11 heures, un terroriste a stoppé un minicar pendant que son groupe était installé sous un arbre non loin de la route, ignorant qu’ils étaient observés depuis un moment.

Ces malfaiteurs n’ont ni eu le temps de se reposer ni de voir un missile s’abattre sur eux. Pendant qu’ils brûlaient avec leur logistique, le minicar a continué son chemin.

Après la Boucle du Mouhoun, les opérations se sont poursuivies à Kéréboulé dans la région du Sahel. Les vecteurs aériens ont découvert un important groupe de terroristes en train d’entreposer des explosifs et du carburant.

Leur planification a été interrompue par la pluie de bombes qui s’est abattue sur eux. La base terroriste naissante a été réduite à néant pendant que les opérations se poursuivaient dans d’autres zones.

Source : Agence d’information du Burkina

