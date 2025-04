Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne : La commune de Ouagadougou se mobilise pour la propreté publique

publicite

Le samedi 05 avril 2025, Emile Zerbo, ministre d’Etat, ministre de l’administration territoriale et de la mobilité, a dirigé une vaste opération de salubrité populaire au pied du Monument des Martyrs « Plus jamais ça », situé dans l’arrondissement n°3 de la ville de Ouagadougou. Cette initiative, qui a mobilisé de nombreux citoyens, visait à renforcer l’hygiène et l’assainissement de cet espace symbolique, tout en rendant hommage aux victimes et en promouvant un environnement sain pour tous.

Cette journée de salubrité populaire, qui s’inscrit dans le cadre de la 2e édition des Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), avait pour objectif de mobiliser les citoyens burkinabè autour d’un effort collectif pour améliorer leur cadre de vie.

Armés de pelles, de râteaux, de raclettes et de balais, les participants, comprenant les autorités présentes, les travailleurs de diverses entités, les associations et la population, ont entrepris de nettoyer et de désherber le Monument des Martyrs « Plus jamais ça », qui était envahi par des tas d’immondices et de déchets.

Le Ministre d’État, Emile Zerbo, a souligné l’importance symbolique du lieu choisi pour cette opération de salubrité, le Monument des Martyrs « Plus jamais ça », situé dans l’arrondissement n°3.

« Nous sommes ici, au Monument des Martyrs « Plus jamais ça », et cela signifie que nous sommes tous d’accord pour que cet endroit ne soit plus jamais souillé par des ordures. Si, à l’avenir, nous constatons à nouveau la présence de déchets ici, des sanctions seront prises.

J’appelle donc chacun à s’approprier ce message de « Plus jamais ça » et à contribuer activement à maintenir la propreté de ce lieu emblématique », a-t-il dit.

La première phase de la 2e édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 26 mars au 09 avril, sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline : je m’engage ».

