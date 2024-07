Kamboinsé : African Initiative et la veille citoyenne assainissent le Centre de santé et de promotion sociale

L’Association russo-burkinabè « African Initiative », avec l’accompagnement de la veille citoyenne de l’arrondissement 09 de la commune de Ouagadougou, a assaini le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kamboinsé, le mercredi 17 juillet 2024. Cette opération de salubrité a été inscrite dans le cadre de la traditionnelle « Opération ville propre », un projet de l’association russo-burkinabè.

Râteaux, balais et brouettes en mains, l’Association russo-burkinabè « African Initiative » et la veille citoyenne de l’arrondissement 9 de la commune de Ouagadougou se sont attaquées à l’insalubrité au sein du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Kamboinsé.

Pour les initiateurs, cette saison pluvieuse étant propice aux moustiques, il était de bon ton de venir en ces lieux pour essayer de contribuer à les rendre sain ; d’autant plus qu’il s’agit d’un centre de santé censé accueillir et participer, de par son cadre de vie, à redonner une meilleure mine aux personnes malades.

En marge de cette action de salubrité, l’association citoyenne a fait don de poubelles au centre de sorte à contribuer à garder les lieux propres. « African Initiative », composés de Russes et de Burkinabè, a été créée en novembre 2023 dans le but de promouvoir l’amitié entre les peuples russe et burkinabè. Elle mène des activités sociales et humanitaires au profit des populations burkinabè depuis sa création.

