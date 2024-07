Promotion de l’internet au Burkina Faso : L’ABDI passe en revue ses actions de 2023

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’Association Burkinabè des Domaines Internet (ABDI) a tenu sa 9ème assemblée générale ce jeudi 18 juillet 2024 à Ouagadougou. Au cours de la session il a été question de faire le bilan des actions menées au cours de l’année 2023, mais aussi de dégager les perspectives pour l’année en cours 2024.

La suite après cette publicité

Chaque année, l’Association Burkinabè des Domaines Internet (ABDI) marque une halte afin de passer en revue et au peigne fin, les activités réalisées au cours de l’année. Pour le compte de l’année 2023, il n’a pas été question de déroger à la règle.

Ce jeudi 18 juillet 2024, il a été l’occasion pour l’ABDI de présenter un bilan pour les réalisations de l’année 2023. Ces réalisations ont été articulées autour trois axes à savoir le renforcement de la gouvernance et des capacités, l’amélioration de la gestion des ressources internet et la promotion de l’inclusion et de la souveraineté numérique.

Soixante-dix (70) activités étaient planifiées pour l’année. Trente (30) en ont été entièrement réalisées et dix-huit (18) partiellement. Vingt-deux (22) activités n’ont pas été débutées. Cela a conduit à un taux de réalisation de 68,57%.

Pour le président du conseil d’administration de l’ABDI, Bernard Yaméogo, ce taux représente un motif de satisfaction. « Je pense qu’il y a lieu d’être satisfait de ce qui a été réalisé. Nous avons déroulé ce qui a été fait au plan moral les différentes activités mais aussi au plan financier. Il y avait 70 activités qui avaient été inscrites, mais l’essentiel des activités a pu être réalisé».

En termes de difficultés rencontrées au cours de l’année 2023, l’association a relevé l’insuffisance des ressources humaines et financières. Le tarif des noms de domaine de marques déposées est également jugé trop élevé par les clients. Ces différents points seront donc des défis à relever pour l’année 2024 a indiqué le président du conseil de l’administration de l’ABDI.

« Le .bf est notre souveraineté. Notre objectif c’est d’accroitre notre présence dans le monde de l’internet, accroitre des contenus que nous produisons localement pour apporter notre marque nationale à ce que le monde entier a déjà produit et ça, je sais qu’il y a de la matière.

Pour 2024, nous avons un certain nombre d’activités, les principales étant des rencontres, des conférences, faire encore connaitre l’association burkinabè des domaines d’internet, faire encore aimer et choisir les noms de domaine, les contenus locaux et l’hébergement local .Beaucoup de nos contenus sont hébergés ailleurs, beaucoup de sites que nous visitons sont faits par d’autres alors que nous avons quelque chose au plan local à proposer .Donc cela rentre dans le cadre de nos mission. Nous avons les langues nationales, les richesses culturelles nationales, locales dont nous avons à faire la promotion au cours de cette année », a-t-il confié.

L’ABDI est une organisation de la société civile à but non lucratif, apolitique et laïque créée le 05 mai 2018 par les acteurs du secteur des technologies de l’information et de la communication du Burkina Faso. Elle compte aujourd’hui 29 organisations membres.

Sa mission c’est de contribuer au développement de l’internet au Burkina Faso et sa vision c’est de devenir à l’horizon de 2027 un registre internet performant qui offre des services numériques innovants. L’Association entend contribuer à la promotion des noms de domaine «.bf», la migration vers le protocole iPv6, la promotion du contenu local sur internet, et de l’hébergement local sur Internet.

Saïbata GUIRO (Stagiaire) et Flora KARAMBIRI

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite