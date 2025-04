Zama Sport Sourou : La flamme du football jeune brille à Tougan !

publicite

Sur la pelouse poussiéreuse du stade Sangoulé Lamizana, l’énergie palpable des jeunes footballeurs de Zama Sport Sourou défie le contexte local marqué par les défis sécuritaires. Ce samedi 5 avril 2025, la séance d’entraînement est empreinte d’une détermination farouche. Loin des projecteurs des grandes ligues, une ambition tenace anime dirigeants, encadreurs et joueurs : faire de ce collectif la véritable relève du football dans une région animée d’espoir.

Fondé il y a près de cinq ans et officiellement reconnu par la Fédération Burkinabè de Football depuis environ deux ans, Zama Sport Sourou est bien plus qu’un simple club. Né de la volonté de donner une chance aux jeunes talents de la province du Sourou de réaliser leurs rêves footballistiques, il s’est rapidement imposé comme un pôle d’attraction essentiel pour la jeunesse locale. Dans un Burkina Faso confronté à des enjeux sécuritaires, le football offre ici une bouffée d’oxygène et un horizon de possibilités.

Porté par la vision de ses fondateurs, Zama Sport ambitionne de devenir le fer de lance du ballon rond dans la province du Sourou. « Nous existons depuis bientôt 5 ans, et depuis presque deux ans, nous sommes reconnus officiellement par la Fédération Burkinabè de Football. C’est une étape cruciale qui nous ouvre les portes des compétitions officielles », a confié Souleymane Drabo, secrétaire général de Zama sport Sourou, avec une fierté légitime.

Malgré des difficultés financières et matérielles considérables, le club évolue avec fierté en troisième division (D3), une ligue où les subventions sont inexistantes. Son fonctionnement repose entièrement sur des fonds propres, rendant l’adhésion et le soutien indéfectible de la population locale d’autant plus précieux.

L’un des projets les plus ambitieux de Zama Sport est la création d’un centre de formation à Tougan, dont l’ouverture est prévue pour 2026. Cette initiative novatrice vise à concilier l’éducation scolaire et la pratique intensive du football, offrant aux jeunes talents un encadrement complet et équilibré.

Actuellement, Zama Sport structure sa pépinière en trois catégories masculines. Les U15, les U17 et les U20. Le recrutement se fait de manière inclusive, par le biais de tests ouverts à tous les jeunes passionnés.

Pour assurer une évaluation pertinente du potentiel de ses joueurs, le club a établi des collaborations fructueuses avec des équipes professionnelles locales et de Ouagadougou. L’intégration au club est entièrement gratuite, une décision forte qui privilégie l’accès au football pour tous et la construction d’une base solide de talents sans considération financière.

Sous la direction de son entraîneur principal, Pascal Désiré Karambiri, Zama Sport travaille avec une discipline rigoureuse pour progresser dans les compétitions. L’objectif à long terme est clair et ambitieux : gravir les échelons du football burkinabè jusqu’à atteindre la prestigieuse Ligue 1.

Conscient des défis inhérents à un jeune club évoluant en D3, le coach Karambiri mise sur le développement physique et tactique constant de ses joueurs, dont beaucoup ont intégré le club dès l’âge de 17 ans. La discipline est une valeur cardinale, inculquée dès le plus jeune âge par des règles simples mais efficaces, comme des sanctions financières pour les retards à l’entraînement.

L’année 2026 s’annonce comme un tournant majeur pour Zama Sport Sourou. Outre l’ouverture tant attendue du centre de formation, le club prévoit également le lancement de sa première équipe féminine. Cette initiative audacieuse témoigne de l’engagement du club envers l’ensemble de la jeunesse locale, sans distinction de genre, et renforce son rôle de moteur social dans la communauté de Tougan.

Dans ce contexte national, le football demeure un puissant catalyseur d’espoir pour la jeunesse. « Le football ici, c’est un grand pôle d’attraction, surtout avec la jeunesse. Et nous, on a bien voulu permettre à ces jeunes-là de réaliser leurs rêves », a expliqué Souleymane Drabo.

Malgré tout, la flamme du football jeune continue de briller intensément à Tougan grâce à la détermination inébranlable de Zama Sport Sourou. Le dévouement de ses dirigeants, l’engagement de son entraîneur et le rêve de ses jeunes joueurs sont autant de raisons de croire en l’éclosion d’une nouvelle force dans le paysage footballistique du Burkina Faso.

Akim KY

Burkina 24

