La journée internationale de la langue chinoise célébrée à Ouagadougou

您好 (nín hǎo) ! Cela veut dire bonjour (forme de politesse) en langue chinoise. Oui oui ! Du chinois parlé à Ouagadougou. La Journée internationale de la langue chinoise s’est, en effet, tenue le vendredi 19 avril 2024 à l’université Aube Nouvelle à Ouagadougou. L’objectif était d’inciter les étudiants à s’intéresser davantage à la langue et la culture chinoise.

Depuis la reprise des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la Chine, des efforts sont faits des deux côtés pour renforcer la collaboration entre les deux pays. C’est dans ce sens que l’ambassade de la Chine en collaboration avec l’Institut Confucius a organisé la journée de la langue chinoise.

Zhang Wei, directeur de l’institut Confucius, a expliqué que durant la matinée, plusieurs activités seront mises en exergue pour découvrir la Chine à travers sa culture et sa gastronomie. « La journée d’aujourd’hui c’est dans le cadre de la promotion de la culture chinoise. On est venu avec beaucoup d’activités culturelles à savoir les habits chinois, le thé chinois, l’art martial chinois et aussi le caractère chinois pour permettre aux gens de découvrir la culture chinoise », a-t-il expliqué.

En outre, Ève Sarah Tiemtoré, étudiante en troisième année d’étude anglophone à Aube Nouvelle, a exposé sur tout ce qui concerne le caractère chinois. Pour elle, cette initiative est la bienvenue en ce sens qu’elle va permettre aux étudiants d’apprendre davantage sur la Chine.

« Nous savons que le gouvernement et les différentes instituts universitaires ont fait des partenariats avec la Chine pour permettre aux étudiants de pouvoir apprendre, d’avoir une plus-value en langue mais aussi d’avoir des expériences chinoises ou avoir des opportunités de travail, de partir étudier là-bas », a-t-elle soutenu.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

