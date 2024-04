Journée caritative : L’artiste Imilo Lechanceux aux côtés des pensionnaires de la MACO

publicite

En vue de témoigner son soutien indéfectible aux détenus de la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO), l’artiste musicien burkinabè Imilo Lechanceux a tenu une journée caritative le vendredi 19 avril 2024, en faveur des détenus. Entre prestations d’artistes, formation, match de football, l’artiste a donné le sourire à ces personnes privées de liberté.

Cela fait maintenant 7 ans que l’artiste musicien burkinabè Imilo Lechanceux s’invite à la Maison d’Arrêt et de Correction de Ouagadougou. Pendant ces 7 années, il a déplacé ses scènes habituelles à la MACO. Aux côtés des détenus, il leur témoigne sa compassion. Cette année, une fois de plus, il a tenu sa promesse, en organisant la journée caritative envers les détenus de la MACO.

Connu pour son talent à manier le micro et surtout avec ses pas de danses, l’artiste a démontré son altruisme à travers ce geste. Pour le fils du pays, cette action entend rappeler aux pensionnaires de la MACO qu’ils ne sont pas passés aux oubliettes, d’où la nécessité de leur témoigner son affection.

« Cette journée est dédiée à nos frères, nos amis détenus. Une manière de leur apporter ma joie. Chaque année, je prends quelques pourcentages de mes cachets et avec nos partenaires, on essaie d’organiser ces journées pour faire plaisir à ceux qui sont ici. C’est notre famille, c’est notre maison ici aussi, on ne sait jamais. Demain on peut être ici. C’est une manière de leur dire qu’on ne les a pas oubliés », a indiqué l’auteur du tube Fitness.

Repas communautaire, match de football, concert, tout était réuni pour rendre cette journée mémorable pour les détenus. Entre fou rire et des pas de danses, ils ont fait voir leur gaieté, en dépit de leurs situations. Au-delà du côté festif, ces détenus ont également été outillés sur des notions du dépistage du cancer des seins.

Pour accompagner Imilo dans son œuvre caritative, plusieurs autres artistes ont mis la main dans la pâte. Reman le Ragbiga, le Kundeé d’or 2023 Smarty, Young Ced, Dj Domi et Aïcha Trembler, L’élue 111, pour ne citer que ceux-là ont été de la partie. Ils n’ont pas manqué de saluer l’initiative qu’ils jugent noble.

« Déjà, il faut encourager l’initiative de Imilo. Franchement c’est une très bonne chose, venir partager des moments avec les pensionnaires de la MACO, c’est important, ils ne se sentent pas oubliés. C’est une manière pour nous-mêmes de nous rappeler qui nous sommes, et de ne pas oublier ces personnes parce qu’elles restent nos frères et nos sœurs, bravo à Imilo Lechanceux », a laissé entendre l’ex membre du groupe emblématique Yeleen.

Et pour graver de plus belle cette journée dans les cœurs, l’artiste a procédé à une remise de don de vivres aux pensionnaires de la MACO. Il entend donc perpétuer ce geste dans les années à venir, avec beaucoup plus d’innovations.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

