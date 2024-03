Élection présidentielle russe 2024 : La diaspora russe vivant au Burkina Faso vote par anticipation ce dimanche 10 mars

publicite

Les Russes résidant au Burkina Faso ont été appelés à accomplir leur devoir citoyen ce dimanche 10 mars 2024 à leur ambassade, à Ouagadougou. Ils ont voté par anticipation pour le compte de l’élection présidentielle russe de 2024.

L’élection présidentielle russe de 2024, devant permettre d’élire le prochain président de la Fédération de Russie, est prévue se tenir du 15 au 17 mars 2024 en Russie. Au Burkina Faso, la diaspora russe a voté par anticipation.

Goulinara Ouédraogo, Russo-Burkinabè, après avoir accompli son devoir citoyen, a exprimé toute sa joie de voter. « Je suis contente. Je suis au Burkina Faso depuis 1988. Au Burkina Faso, on est très unis, on est contents, on est bien ici. Maintenant on est Burkinabè aussi », a-t-elle déclaré.

Pour Anna Coulibaly, Consule honoraire générale de la Fédération de Russie au Burkina Faso, cette élection ne peut qu’être la bienvenue, d’autant plus qu’elle est attendue depuis bien longtemps. « C’est la première fois depuis 1992 que des élections se passent au sein de l’ambassade de Russie (ndlr, au Burkina Faso).

Pour nous, c’est un événement qui est très important, parce que l’ambassade, symbole de l’Etat russe, sur le territoire burkinabè, c’est quelque chose que nous avons attendu depuis très longtemps… Nous espérons que cet événement sera un des événements marquants de 2024 », a-t-elle indiqué.

La Consule honoraire a par ailleurs invité la diaspora russe vivant au Burkina Faso à sortir au prorata de leur nombre pour choisir entre les quatre candidats en lice. « Venez voter ! Choisissez le candidat qui vous plait, puisqu’il y a quatre candidats », a appelé Anna Coulibaly.

Depuis 8h, le bureau de vote, au sein de l’ambassade de la Fédération de Russie au Burkina Faso, est ouverte. Il devrait refermer ses portes autour de 18h. Vladimir Poutine, président sortant, est candidat à sa propre succession.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

