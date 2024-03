167e Journée internationale des droits de la femme : « African Initiative » célèbre une cinquantaine de femmes

publicite

0 Partages Partager Twitter

A l’instar des pays du monde, le Burkina Faso a célébré, le vendredi 8 mars 2024, la Journée internationale des droits de la femme. « African Initiative », association russo-burkinabè, n’est pas restée en marge de cette célébration.

La suite après cette publicité

Pour « African Initiative », association russo-burkinabè, toutes les femmes ont droit à l’amour et à la reconnaissance pour leurs actes au quotidien. C’est ainsi qu’elle a saisi l’occasion de la célébration de la 167e Journée internationale des droits de la femme pour joindre l’acte à la parole.

Notamment, en saluant et en encourageant une cinquantaine de femmes leaders, membres, sympathisants ou non de l’association pour leurs actions en faveur de l’émancipation totale de la femme burkinabè.

Toute la journée de ce 8 mars 2024, « African Initiative » a donc organisé une série d’activités à l’endroit de ces femmes. Entre autres activités, un concours de danse ; la projection vidéo d’un message du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, saluant et félicitant les femmes du monde entier, particulièrement les femmes russes. Comme présents, l’association a remis des Ours en peluche, du chocolat russe et ce qu’elle a appelé un souvenir russe.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite