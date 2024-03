A Wambsouya, les Forces spéciales de l’unité Gambo anéantissent une importante base terroriste

publicite

Cette semaine les Forces combattantes ont encore accompli avec brio leurs patriotiques missions de reconquête territoriale et en faveur du retour de la paix. (Article mis à jour)

Le 8 mars 2024, dans la zone du Centre-nord vers 18h, des terroristes ont été neutralisés par des frappes de missiles au niveau d’un verger à Wambsouya, à une vingtaine de kilomètres de Barsalogho. Beaucoup de malfaiteurs et leurs moyens logistiques ont été réduits en cendres. Toutefois, l’opération était loin d’être terminée. Elle ne faisait que commencer.

Toute la nuit, les vecteurs aériens ont poursuivi les observations et ont pu découvrir non loin de là une importante base terroriste dans ce village abandonné Une opération audacieuse et dangereuse est vite montée et dès 6h du matin, le commando Gambo des Forces spéciales investissent les lieux.

Face à l’ampleur de la situation, un autre commando se joint à l’assaut. La bataille va durer pendant 9h de temps et les forces du mal vont subir une sévère raclée, avec à la clé, plusieurs dizaines de terroristes neutralisés.

Le butin de guerre est également impressionnant: Plusieurs camions et citernes volés il y a quelques années, des centaines de futs d’essence pleins, des armes, des vivres, du matériel professionnel jamais doté aux forces armées nationales tels les radios commandes. Les boys ont également découvert des fusils d’assaut de nouveau type et bien d’autres équipements militaires nouveaux auprès des assassins. A 17h, la base est anéantie et les Forces spéciales exfiltrées.

Après leur départ, des rescapés vont sortir de leur cachette et prendre la fuite vers Taouremba au Nord de Kelbo. Mais c’était sans compter sur la vigilance des pilotes. Arrivés à destination, les malfaiteurs se positionnent sous un arbre, pour digérer cette chaude journée.

Mais point de repos : un violent missile tiré depuis les cieux va les cramer. Dès explosions sont également entendues, signe de présence de munitions. Outre cet grand exploit, les Forces combattantes ont engrangé d’autres victoires cette semaine telle qu’à Welguemsifou et à Piela.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)



