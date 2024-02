Lutte contre le terrorisme au Burkina Faso : Communiqué du ministre en charge de la sécurité

publicite

0 Partages Partager Twitter

Ceci est un communiqué signé du Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité.

Les victoires engrangées sur les théâtres des opérations par les Forces combattantes conduisent les terroristes désemparés à faire usage de toutes sortes de moyens et de perfidie pour perpétrer des attaques.

La suite après cette publicité

Dans ce contexte, le Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité invite les populations à alerter les Forces de défense et de sécurité (FDS) sur tout comportement suspect, notamment :

– la présence prolongée d’individus à proximité d’un site sensible ;

– l’excitation et la nervosité d’un individu sans cause apparente ;

– les changements comportementaux soudains et inexpliqués dans le voisinage, l’environnement professionnel et estudiantin ;

– la réclusion d’occupants d’une maison isolée ou protégée d’un mur élevé ;

– les prises de vue d’installations sensibles et stratégiques ;

– la présence d’objets ou colis suspects ;

– le mouvement de véhicules suspects autour des installations sensibles et stratégiques.

Convaincu que c’est à l’unisson que nous remporterons la victoire totale contre le terrorisme, le Ministre remercie les populations pour leur précieuse collaboration avec les FDS et les invite à utiliser les numéros : 1010, 16 et 17 pour les alertes et dénonciations.

𝐄𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐙𝐄𝐑𝐁𝐎

Magistrat

Chevalier de l’Ordre du Mérite Burkinabè

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite