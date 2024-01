Veille citoyenne : African Initiative solidaire des « Waayiyans » du rond-point de la transition de Ouagadougou

publicite

L’Association russo-burkinabè, African Initiative, a apporté son soutien à la veille citoyenne du rond-point de la transition, au quartier Bonheur-ville de Ouagadougou, dans la nuit du dimanche 14 janvier 2024. Par le biais de son président, l’association a remis des vivres permettant de maintenir ladite veille.

Projections de film documentaire sur le président Russe, Vladimir Poutine et feu Capitaine Thomas Sankara, ancien président du Burkina Faso et prestations musicales. Ainsi a été rythmée la soirée qu’a voulue passer l’association russo-burkinabè « African Initiative » avec la veille citoyenne ou les « Waayiyans » du rond-point de la transition, au quartier Bonheur-ville de Ouagadougou.

« Nous sommes venus au rond-point de la transition, rendre visite à nos camarades qui font la veille citoyenne au niveau de ce rond-point. Nous avons échangé et nous avons partagé un bon film de Thomas Sankara et de camarade Vladimir Poutine.

Nous sommes en lutte et nous, nous pensons que venir ici les soutenir avec le peu que nous avons est une très bonne chose parce que ça fait bientôt deux ans où des camarades ont abandonné leur famille et ils sont dans les ronds-points pour défendre notre révolution. Donc c’est tout à fait normal que nous venions les soutenir », a fait savoir Soumaila Ayo Azenwo, président de ladite association.

Cette soirée, à en croire Soumaila Ayo Azenwo, pourrait être le début d’une longue série de visites des autres ronds-points de veille citoyenne de la ville de Ouagadougou. « Et ça, nous avons commencé par le rond-point de la transition, mais s’il plait à Dieu, chaque mois, nous allons faire les mêmes choses dans tous les ronds-points du Burkina pour soutenir la veille citoyenne », a-t-il indiqué.

C’est également les mains chargées de présents que la délégation de l’association russo-burkinabè a effectué le déplacement. « Le don est constitué de thés, de cacahouètes, de sucre ; tout ce qui permet à quelqu’un de pouvoir rester en veille ; une petite contribution de la part de Africa initiative », a dit le président.

Au nom du premier responsable du rond-point, Amidou Sawadogo, a dit toute sa gratitude à l’association. « L’association Africa initiative, vraiment on ne sait pas comment on va dire, on les remercie du geste qu’ils nous ont fait. Vraiment si on gagnait ça, tous les jours, la veille citoyenne va augmenter plus que ça », a-t-il déclaré.

M. Sawadogo a en outre appelé à emboiter le pas de l’association. « On appelle tous les citoyens du Burkina Faso à faire comme Africa Initiative et venir nous soutenir parce que la veille citoyenne n’est pas facile; laisser ta famille, tes proches pour venir au rond-point dormir, la fraicheur tout ça. Comme les militaires, les FDS, les VDP font (la veille) en brousse. Nous aussi, on ne tient pas d’armes, mais c’est notre arme comme ça. On est en ville pour veiller sur notre président et la ville particulièrement », a-t-il affirmé.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

