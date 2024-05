Traduction du Nouveau Testament en langues San : L’aboutissement de 17 ans de travail

publicite

Le Nouveau Testament en San Maya et San Matya. Retenez par là le Nouveau Testament traduit en deux variantes de la langue San appelée par abus de langage langue Samo. La dédicace a eu lieu le samedi 04 mai 2024 au siège de l’Église de l’Alliance chrétienne de Ouagadougou. La cérémonie a été placée sous la présidence du Pasteur Mamadou Philippe Karambiri du Centre international d’évangélisation et la coprésidence du Pasteur Job Dao, président national de l’Église Alliance chrétienne du Burkina Faso.

Ça y est, les Sana, que dire, « les voleurs de Zom-Koom », ont désormais leur Nouveau Testament dans leur langue. Clin d’œil aux Mossé et aux Sana qui sont parents à plaisanterie. Plus sérieusement, les Sana ont désormais le Nouveau Testament traduit en deux variantes de leur langue.

“Aujourd’hui grâce aux efforts conjugués de nos traducteurs de l’Association nationale pour la Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (ANTBA) et ses partenaires, nous célébrons la concrétisation de ce projet débuté depuis 2006”, ont indiqué les responsables de l’Église de l’Alliance chrétienne de Ouagadougou qui a accueilli la cérémonie de dédicace.

C’est donc l’aboutissement de 17 ans de travail acharné. Hommage a ainsi été rendu à l’Église de l’Alliance chrétienne qui a ouvert son cadre de travail et d’hébergement pour les techniciens qui ont traduit le Nouveau Testament en ces deux variantes de la langue San.

Le Coordonnateur du projet de traduction, pasteur Banazaro Calixte, l’a reconnu, le travail n’était pas simple, mais le résultat est fort appréciable. Le parrain, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri a accueilli ces deux Nouveaux Testaments en langues San avec « 100% de satisfaction”.

« Vous savez, quel qu’en soit l’amour que vous éprouvez pour quelqu’un, si vous ne pouvez pas l’exprimer en parole, cela reste terne. C’est pourquoi nous avons voulu accompagner cette traduction de la Bible dans les deux langues San. De même qu’ils ont accès aux langages littéraires, aux langages scientifiques, ils doivent avoir accès aux langages spirituels », a estimé le pasteur Karambiri visiblement satisfait.

Pour lui, il est vraiment important que la parole de Dieu soit traduite aux langues des fidèles, car a-t-il dit : « si nous méprisons cela et que Dieu continue à nous parler sans que l’on comprenne, on va se créer des problèmes. Ces Nouveaux Testaments renferment des richesses spirituelles, des richesses éthiques, des richesses civiques, des richesses linguistiques qui pourront servir de boussole et de cartographie pour orienter cette communauté afin qu’elle puisse se développer dans tous les secteurs de sa vie ».

C’est également un satisfecit pour le directeur exécutif de l’ANTBA, Philibert Ouédraogo. Il n’a pas manqué de préciser que son institution est à plusieurs réalisations du genre.

“C’est vraiment un sentiment fort réjouissant de voir le capital nombre de nos dédicaces aujourd’hui à 10, le Dieu de fidélité a cheminé avec nous, il ne nous a pas laissés orphelins” a indiqué le directeur exécutif de l’ANTBA.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

