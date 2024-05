Edition 2024 du Festival Feira Preta au Brésil : Le Burkina Faso, pays invité d’honneur, fait savoir son identité culturelle

publicite

Du 3 au 5 mai 2024, il se tient à Sau Paulo, au Brésil, la 22e édition du Festival Feira Preta. Le Burkina Faso y est en qualité de pays invité d’honneur avec une vingtaine de créateurs de mode, d’entrepreneurs, d’artistes et d’acteurs du public.

Le Pr Adjima Thiombiano, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, conduisant la délégation burkinabè, a fait savoir à l’ouverture officielle du festival toute l’opportunité qu’il offre.

« Pour nous, c’est véritablement une aubaine. D’abord pour affirmer que nous sommes toujours dans cette vision de la diversité du partenariat. Le Burkina Faso et le Brésil entretiennent des relations excellentes qui se concrétisent par cet honneur qui est fait au pays. Au-delà de cet aspect festif, cette opportunité est donnée au pays, à tous les acteurs du monde culturel d’asseoir un réseau », a-t-il déclaré.

Le pays des Hommes intègres, en effet, dispose d’un stand au sein duquel l’on retrouve du made in Burkina Faso, notamment des habits confectionnés à partir de tissus locaux Faso Dan Fani et Koko Dunda. « Les articles sont jolis ; il y a des goûts différents ; c’est très beau de voir le Brésil qui valorise la culture africaine », s’est réjouie Nadine Rita Compaoré, festivalière, visitant le stand du Burkina Faso.

Selon Adriana Barbosa, fondatrice du festival, le Festival Feira Preta se classe parmi les plus grands événements de culture noire. A l’en croire, en plus de la culture noire, il promeut le divertissement et l’entrepreneuriat.

Au nombre des activités de ce festival, des panels, des défilés de mode et des expositions. Tenue sous le thème « Être heureux est notre révolution », cette 22e édition devrait drainer plus de 50 000 visiteurs.

Source : Télévision publique (RTB)

Synthèse de Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

