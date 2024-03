Venue de Roberto Carlos au Burkina Faso : Vers une convention pour former 50 jeunes annuellement au Brésil (Ministre)

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’ancienne gloire du football brésilien Roberto Carlos, à la tête d’une délégation, a séjourné du 14 au 16 février 2024 à Ouagadougou. Après son départ, plusieurs voix se sont levées pour questionner sur la pertinence de cette visite au moment où le Burkina Faso ne dispose pas d’un stade homologué. Le ministre en charge des sports, Boubakar Savadogo, s’est voulu strict sur la question. Cette venue est une occasion de tisser des liens proches de la FIFA pour faciliter le traitement des dossiers burkinabè.

La suite après cette publicité

Sur la télévision publique, le Directeur général des Sports, Alexandre Yougbaré, a expliqué que cette « visite d’amitié » de ces « sommités » à cette période prouve que le Burkina Faso est « fréquentable ». Pour le ministre en charge des sports Boubakar Savadogo, cette visite va plus loin que cela car elle va favoriser les relations entre le Burkina Faso et la FIFA.

« Nous avons signé avec lui (Roberto Carlos) pour qu’il puisse faciliter des tests ou des séjours de nos petites catégories dans les grands clubs. Lui-même avec sa propre initiative, il a souhaité nous mettre en contact avec des investisseurs potentiels pour nous aider à moderniser nos infrastructures sportives. Récemment, il nous a informés que l’ambassadrice va se mettre en marche pour que nous puissions signer une convention avec le Brésil afin d’envoyer 50 jeunes burkinabè dans des centres pour des formations et des stages chaque année », a cité le ministre.

A l’écouter, cette venue est une façon même de faciliter la diplomatie entre la FIFA et le Burkina Faso. « Je vous ai dit que quand on a écrit à la CAF pour avoir des inspecteurs de la CAF, cela nous a pris 5 mois. Et nous avons dû passer par d’autres canaux. Tout ne se passe pas par correspondance officielle. Nous l’avons intronisé comme ambassadeur pour qu’il puisse nous aider afin que nos entraîneurs puissent séjourner dans de grands clubs pour apprendre. Ça, ce sont des informations que je voulais donner parce que tout le monde ne comprend pas», a justifié le ministre.

La gloire du football mondial a déclaré dès son arrivée que « le Burkina Faso est désormais mon deuxième pays. Je vais faire quelques jours ici pour mieux connaître le pays. On a beaucoup de projets pour le football ».

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite