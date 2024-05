SNC Bobo 2024 : CIMAF offre un plateau Off aux populations de l’arrondissement N°5 de Bobo-Dioulasso 

publicite

A l’occasion de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture (SNC), la Cimenterie CIMAF a, dans sa responsabilité sociale, offert un plateau Off d’animation à la population de l’arrondissement N°5 de la ville de Bobo-Dioulasso. Le partenaire CIMAF a aussi distribué gracieusement 4 tonnes de ciments à des populations en plus des gadgets.

Du 29 avril au 04 mai 2024, en marge des activités de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture SNC Bobo 2024, l’entreprisse CIMAF ou le Ciment de l’Afrique a offert un plateau d’animation, « Plateau OFF SNC, Bobo Kadi », aux populations de l’arrondissement N°5 de Bobo-Dioulasso.

Installé dans le quartier Sarfalao, le plateau OFF « SNC Bobo Kadi » n’a pas désempli durant la semaine des festivités. L’initiative vise à faire vivre la semaine nationale de la culture à ces populations qui n’ont pas forcément accès aux différentes activités de la biennale culturelle du Burkina Faso.

L’accompagnement de CIMAF a été donc salué par les responsables administratifs de l’arrondissement N°5. « A l’occasion de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture, nous avons eu la chance de bénéficier d’un plateau OFF. C’est quelque chose qui va droit au cœur de la population. Depuis le lundi, elles sont mobilisées et la mobilisation ne faiblit pas. CIMAF, le Ciment de l’Afrique et autres ont décidé de nous accompagner et c’est la joie depuis lundi. Ce que je ressens, c’est que la population avait besoin de ce genre d’activités.

La SNC généralement est concentrée au niveau central avec les lieux comme le siège, la maison de la culture, la chambre de commerce. Avec cette expérience des plateaux OFF, on arrive à toucher les populations à la base. Nous n’avons qu’un seul mot, c’est de leur dire merci. Ils ont fait un sacrifice qui profite aux populations », a exprimé Bako Yoma Étienne, président de la délégation spéciale de l’arrondissement N°5 de Bobo-Dioulasso.

Des populations des secteurs de l’arrondissement et autres étaient mobilisées constamment pour suivre les animations culturelles et artistiques. En plus, le Ciment de l’Afrique est venu les mains chargées. A la clôture intervenue le samedi 04 mai 2024, quatre (04) tonnes de ciment offertes par des grossistes de CIMAF à savoir El Hadj Issiaka Soré et El Hadj Abdoulaye Boulou, ont été distribuées aux populations à l’issue des jeux.

C’était une occasion de se distraire tout en ayant la possibilité d’avoir des lots de cadeaux. Bonzi Azaria est l’un des heureux gagnants à l’issue des jeux. Résident du quartier Sarfalao venu se distraire avec ses amis. Il repart avec une tonne de Ciment après avoir répondu à quelques basiques sur le partenaire CIMAF. « Ça me fait beaucoup de la joie d’avoir ce cadeau. C’est Dieu qui m’a aidé », a exprimé le jeune homme.

Tout comme Fatimata Sanfo, une autre également gagnante, c’est la joie. « Je suis contente. Et je sais que mes parents aussi seront contents de moi. Je ne m’attendais pas vraiment à ça. Je suis montée sur le podium pour tenter ma chance. Je remercie beaucoup CIMAF », a-t-elle confié toute heureuse.

Pour les populations de l’arrondissement N°5 dans l’ensemble, c’est la reconnaissance envers CIMAF d’avoir contribué à leur faire vivre la SNC à travers le plateau Off. « CIMAF est venu avec un plateau Off dans notre quartier, ça nous fait plaisir. C’est une bonne chose qui doit être installée dans tous les arrondissements. Ce qui se passe ce soir, nous sommes contents, car ils sont venus nous aider », a fait entendre Sawadogo Maïmouna.

Akim KY

Burkina 24

