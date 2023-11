Coopération Burkina-Russie : L’association « African Initiative » lance officiellement ses activités

publicite

African Initiative, association russo-burkinabè, a officiellement lancé ses activités au Burkina Faso. C’était à l’occasion d’une projection cinématographique, dans la soirée du samedi 18 novembre 2023, au palais de la culture et de la jeunesse Jean-Pierre Guingané, à Ouagadougou.

Pendant qu’il traverse une grande avenue à Moscou, un professeur est percuté par le véhicule d’un jeune couple fiancé en passe de s’unir par les liens du mariage. Fautive, la jeune fiancée accourt vers la victime. Plus de peur que de mal, la victime n’a qu’une fracture à la jambe. Après avoir plusieurs fois insisté, elle réussit à convaincre sa victime de se faire prendre en charge dans un hôpital de la ville.

Se côtoyant toujours dans sa phase de rétablissement, notre professeur éprouve des sentiments pour son ‘’bourreau’’ qui, réciproquement, finit par éprouver les mêmes sentiments, au détriment de son fiancé. Engagement professionnel oblige, le professeur doit rejoindre sa classe dans un établissement situé à plusieurs kilomètres de Moscou. Mais avant de partir, il demande la main de son nouvel amour. Il doit donc revenir pour le mariage.

Ce retour sur Moscou est retardé par un tournoi de football qui lui est imposé. Pour pouvoir retirer son passeport confisqué et acheter un nouveau billet de train car l’ancien déchiré, il est dans l’obligation de remporter le tournoi.

Et à côté, cette idée de perdre le prochain match puis de se faire virer au plus vite. Une équipe de douze enfants dit « enfants de la rue » est tout de suite formée. Malheureusement, l’idée ne produira pas l’effet escompté. Début d’une succession d’événements imprévus.

Telle est l’intrigue du film russe au travers duquel l’association russo-burkinabè, « African Initiative », a bien voulu officiellement lancer ses activités au Burkina Faso. « Ce film, c’est un mélodrame, parce qu’il implique l’éducation, le sport, les enfants de la rue », a fait savoir Soumaila Ayo Azenwo, président de l’association, ajoutant que c’est un film à l’endroit des élèves.

« Nous avons débuté par cette projection, parce qu’elle fait partie de l’axe de notre projet éducation, culture et sport », a-t-il justifié le choix de l’activité. Au titre des autres activités programmées, « le Maracaña de football entre les élèves de l’arrondissement 6 ; le concours de dessin avec pour thème ‘’Burkina Faso, ma patrie’’ », a-t-il cité.

Pour Tanilougou Abdoul Wahab Anaitiambou, Secrétaire général (SG) à l’organisation de l’association, au regard du jeune âge de leur association, décision a été prise de mettre l’accent sur la jeunesse. « Nous sommes une association qui vient de naitre.

Nous avons mis l’accent sur la jeunesse, puisque c’est eux l’avenir. A travers des activités éducatives, nous avons voulu commencer par eux pour partager des expériences avec nos amis russes. La meilleure façon de changer les esprits, c’est de commencer avec les plus jeunes », a-t-il déclaré.

Ainsi veulent-ils commencer par l’arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou afin de gagner progressivement toutes les autres communes de Ouagadougou et du Burkina Faso. Créée le 7 novembre 2023 et reconnue officiellement le 13 novembre 2023, l’association, qui se revendique être une association des peuples, a un bureau exécutif de 8 membres composés de Burkinabè et de Russes.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

