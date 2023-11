Burkina Faso : Une dizaine de terroristes neutralisés pendant qu’ils volaient des vivres à Manni

publicite

Des terroristes ont été neutralisés ce dimanche 19 novembre 2023 dans la Gnagna dans des frappes de l’armée burkinabè, alors qu’ils venaient de détourner un camion plein de vivres, a appris l’AIB de sources sécuritaires.

Dans la soirée du samedi 18 novembre 2023, un chauffeur de camion rempli de vivres a ignoré les consignes de sécurité pour se retrouver seul dans la brousse de Manni, province de la Gnagna, région de l’Est. Alertés, les vecteurs aériens se sont mis à la recherche du véhicule. Ils vont trouver le camion isolé au milieu de plusieurs terroristes.

Au petit matin du dimanche 19 novembre 2023, les criminels ont commencé à vider le camion pour amener les vivres vers leur base à quinzaine de kilomètres de Manni. Alors qu’ils comptaient repartir pour ramasser le reste des vivres, un missile va les anéantir.

Après la frappe, les Forces combattantes de Bogandé, investissent la base pour achever la mission. Un bilan provisoire fait état de plus d’une dizaine de terroristes tués. Des armes, des motos et d’autres logistiques non calcinés sont récupérés de même que les vivres pillés.

Après l’Est, des vecteurs aériens sont envoyés à la rescousse des VDP de Kongloré, à une douzaine de kilomètres de Ouargaye, dans le Centre-est. Les braves combattants venaient d’opposer une farouche résistance à une centaine de terroristes.

Après leur fuite, les assassins s’engouffrent dans une forêt très dense où se trouve leur base. Ils se croyaient à l’abri mais c’était sans compter sur l’ardeur des pilotes qui vont réussir à les dénicher. Un premier groupe de terroristes est ciblé puis éliminé.

Un autre groupe se croit en sécurité dans une abondante végétation. Erreur ! Ils seront copieusement neutralisés. Les opérations se poursuivent dans la zone et sur d’autres fronts pour faire payer aux terroristes leur entêtement à attaquer le Burkina Faso.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)

