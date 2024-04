Séminaire international sur système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL)/ SESSION SPECIALE PROJETS & PROGRAMMES

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’une session spécialement Projets/programmes de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif les 13,14 et 15 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

Contexte et justification

Après sa publication au Journal Officiel de l’OHADA le 22 février 2023, l’Acte uniforme instituant au Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) est entré en vigueur dans l’espace OHADA depuis le 1er janvier 2024. Il a pour but de présenter les états financiers reflétant l’image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif afin de répondre aux besoins des parties prenantes.

Ce référentiel comptable s’applique aux entités suivantes :

les associations,

les organisations religieuses,

les ordres professionnels et entités assimilées,

les projets de développement et assimilés.

Ce séminaire vise à réunir spécifiquement les acteurs de la chaine comptable et financière des projets/programmes afin de traiter et maîtriser les spécificités du nouveau dispositif concernant leur domaine spécifique et discuter des difficultés particulières qu’ils rencontrent dans sa mise en œuvre.

Objectifs spécifiques/ compétences visées

Les objectifs spécifiques visés par cette formation sont de :

Maîtriser le cadre conceptuel pour pouvoir mieux se l’approprier

Maîtriser la structure, le contenu et le fonctionnement des comptes du dispositif comptable des entités à but non lucratif applicable

Maîtriser et traiter efficacement opérations et problèmes spécifiques liés aux projets et programmes

Produire les états financiers conformes à la nouvelle réglementation du SYCENBL

Le formateur principal

La formation est assurée par Joël MABUDU,

Expert-comptable diplômé,

Certifié aux normes internationales,

Co-rédacteur du SYSCOHADA révisé et du plan comptable de l’UEMOA,

Co-rédacteur du système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL)

Il est titulaire de plusieurs certificats de spécialisation portant notamment sur :

Les normes comptables internationales,

La gestion comptable et budgétaire de l’État (comptabilité publique),

La finance de marché,

La cession, acquisition et transmission d’entreprise.

Info/inscription session spéciale Projets/Programmes

Dépôt des dossiers : jusqu’au 10 mai 2024

Durée de la formation : 13-15 mai 2024 de 8h00 à 17h00

Lieu : Hôtel BINTHALY à Bobo Dioulasso,

Télécharger les TRDs : https://lecagei.com/wp-content/uploads/2024/03/Tdr-sycebnl-projets_programmes.pdf

: Inscription : https://forms.gle/7SUPJhJ8a7viJJTx7

Information

Info line 25 45 37 57

WhatsApp : +226 78398855

E- mail : [email protected] | [email protected]

Site web : www.lecagei.com

